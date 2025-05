Czeka nas dalszy zjazd cen ropy? Trump ujawnił, czego oczekuje

Po czterech sesjach wzrostów cen ropy nadeszły spadki. To, jak będzie kształtowała się cena surowca, zależy od wielu czynników na świecie. Jak donosi Goldman Sachs, prezydent USA Donald Trump chciałby cen ropy WTI na poziomie 40-50 dol. za baryłkę. Obecnie za surowiec trzeba płacić w Nowym Jorku od ok. 63 do 66 dol. za baryłkę.