Świadczenia chronione przed zajęciem komorniczym - czego komornik nie może zająć?

Wbrew niektórym opiniom komornik nie może zająć wszystkich świadczeń, które w danym momencie pobiera dany dłużnik. Jest to więc pewna nadzieja na przetrwanie w sytuacji, w której część środków zostaje przekazana na zaspokojenie potrzeb wierzycieli. Wyszczególnić można kilka konkretnych form świadczeń, które nie ulegają zajęciu w żądnej sytuacji.

Pierwszym, ale dość istotnym przykładem świadczeń, których komornik nie może zając są świadczenia alimentacyjne. W tym przypadku alimenty, które mają na celu zapewnienie utrzymania dzieciom przez jednego z rodziców, nie mogą zostać pobrane w ramach zajęcia komorniczego. Są one objęte szczególną ochroną prawną. To daje dzieciom i opiekunom pewność, że nie zostaną pozbawieni środków do życia.

Drugim rodzajem takich chronionych świadczeń są te rodzinne. Wskazać tutaj można np. zasiłki rodzinne czy pieniądze z programu 800+. Ochroną objęte są także wszelkiego rodzaju dodatki jak np. te z tytułu samotnego wychowania dzieci czy świadczenia pielęgnacyjne. To także pozwala mieć pewność, że środki uzyskane z tego tytułu na pewno zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Od zajęcia komorniczego chronione są także renty socjalne i zasiłki pielęgnacyjne. Ten rodzaj wsparcia przeznaczonego dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności ma zapewnić godne życie tym, którzy nie mogą podjąć pracy. Dzięki temu osoby, które np. wymagają opieki, mogą być pewne, że ich środki nie zostaną zajęte na poczet spłaty zobowiązań. Dotyczy to także wszelkiego rodzaju świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Dzięki temu poszkodowany ma pewność, że będzie mieć środki na leczenie w trudnej sytuacji.

Świadczenia częściowo chronione przed zajęciem - kiedy komornik może zająć dane środki?

Nie oznacza to jednak, że wszystkie świadczenia są całkowicie wolne od egzekucji komorniczych. Przepisy zakładają bowiem, że niektóre z nich mogą być celem zajęcia przez komornika, aby mieć pewność, że świadczenia wobec wierzycieli zostaną uregulowane. Wskazać tutaj można na zasiłki chorobowe, macierzyńskie oraz rehabilitacyjne. W takich przypadkach, jeśli egzekucja nie wynika z alimentów, komornik może zająć do 25% tych świadczeń. Jeśli świadczenia wynikają z nieuregulowanych płatności wobec dzieci, wówczas zajęcie może sięgać nawet 60%.

Dodatkowo częściowemu zajęciu podlega także emerytura bądź renta, którą otrzymuje osoba objęta egzekucją komorniczą. Tutaj także pojawia się ta sama zasada, co powyżej - komornik może zająć do 25% świadczenia w przypadku egzekucji niealimentacyjnej oraz do 60% jeśli jest ona powiązana właśnie z alimentami.

Tutaj warto jednak podkreślić, że do Sejmu trafił postulat zmiany przepisów, który sprawiłby, aby kwota wolna od zajęcia była taka sama dla każdego obywatela. Jest to przede wszystkim kwestia dysproporcji, która rodzi, jeśli zestawimy ze sobą wynagrodzenie za pracę a świadczenia takie jak właśnie emerytura lub renta.

Warto przy tym także pamiętać o aktualnej kwocie wolnej od zajęcia komorniczego. Według reguł prawnych wynosi ona dokładnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Przysługuje ona osobie fizycznej w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym rachunek zostaje zajęty przez komornika na poczet pokrycia zobowiązań.

W świetle nowych planów byłoby to coś zupełnie nowego i dałoby seniorom powód do ulgi. Wedle sejmowego BEOS wprowadzenie takich poprawek do prawa sprawiłoby, że większość emerytów lub rencistów - ze względu właśnie na kwotę pobieranych świadczeń - nie podlegałoby egzekucji należności.

Co zrobić w sytuacji, w której komornik zajmie środki, których nie powinien? Jak się przed tym uchronić?

Najważniejszą sprawą w takiej sytuacji jest przede wszystkim poinformowanie komornika o tym, jakie jest źródło naszych wpływów. Jeśli zawczasu poinformujemy osobę egzekwującą na nas dług, że dane świadczenie jest chronione, to wówczas wie on, że nie może nam ich zabrać. Wynika to z faktu, że zlecenie egzekucji komorniczej realizują baki, a te nie mają możliwości zawsze rozpoznać pochodzenie pieniędzy na naszym koncie.

Jeśli jednak już do sytuacji zajęcia dojdzie, to wówczas należy przede wszystkim zgłosić skargę na czynności komornika do sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia danej egzekucji. Warto jednak przede wszystkim znać swoje prawa, bo nawet jako dłużnik, nadal je mamy i warto pamiętać o nich w takich sytuacjach. Prawo - mimo że pozwala na egzekwowanie i dochodzenie środków, to pozwala też osobom zadłużonym zachować środki, które mogą być niezbędne do przeżycia.