Ile wyniesie 13. emerytura brutto w 2026 roku?

Rok 2026 przynosi istotne zmiany dla osób pobierających świadczenia z ZUS i KRUS. Kluczowym czynnikiem jest marcowa waloryzacja, która bezpośrednio wpływa na wysokość "trzynastki". Przy prognozowanym wskaźniku na poziomie 5,3 proc., kwota najniższej emerytury - a tym samym dodatkowego rocznego świadczenia - wzrośnie do poziomu 1978,49 zł brutto.

Reklama

Kto może liczyć na dodatkową gotówkę w postaci 13. emerytury?

Zasady przyznawania 13. emerytury są jasne, ale warto o nich przypomnieć, by uniknąć nieporozumień. Świadczenie przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2026 roku mają prawo do pobierania jednego z ustawowych świadczeń długoterminowych. Na liście znajdują się nie tylko emeryci (w tym ci na wcześniejszych emeryturach czy pomostówkach), ale także:

osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy,

beneficjenci rent rodzinnych i socjalnych,

osoby korzystające z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,

mamy pobierające świadczenie uzupełniające "Mama 4+".

Co niezwykle istotne dla wielu seniorów - nie trzeba składać żadnego wniosku. System ZUS jest w pełni zautomatyzowany, co oznacza, że pieniądze zostaną naliczone i wypłacone bez żadnych formalności z Twojej strony.

Kto nie otrzyma 13. emerytury w 2026 roku?

W 2026 roku trzynasta emerytura nie zostanie wypłacona osobom, które nie spełniają kluczowego warunku posiadania prawa do świadczenia emerytalno-rentowego na dzień 31 marca 2026 roku. Oto szczegółowa lista grup, które nie otrzymają "trzynastki":

Osoby bez prawa do świadczeń na 31 marca 2026 roku . Są to seniorzy, którzy przejdą na emeryturę dopiero po tej dacie (np. w kwietniu 2026 roku lub później).

. Są to seniorzy, którzy przejdą na emeryturę dopiero po tej dacie (np. w kwietniu 2026 roku lub później). Osoby z zawieszonym prawem do świadczenia . Jeśli wypłata Twojej emerytury lub renty jest zawieszona na dzień 31 marca 2026 roku (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania do wcześniejszej emerytury), dodatek nie zostanie przyznany.

. Jeśli wypłata Twojej emerytury lub renty jest zawieszona na dzień 31 marca 2026 roku (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania do wcześniejszej emerytury), dodatek nie zostanie przyznany. Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Grupa ta nie posiada statusu emeryta w rozumieniu ustawy, lecz pobiera uposażenie, co wyklucza ich z otrzymania tego konkretnego dodatku.

Grupa ta nie posiada statusu emeryta w rozumieniu ustawy, lecz pobiera uposażenie, co wyklucza ich z otrzymania tego konkretnego dodatku. Laureaci sportowi pobierający tzw. emeryturę olimpijską. Sama emerytura olimpijska nie uprawnia do trzynastki, chyba że dana osoba pobiera równocześnie standardową emeryturę lub rentę z ZUS/KRUS.

Sama emerytura olimpijska nie uprawnia do trzynastki, chyba że dana osoba pobiera równocześnie standardową emeryturę lub rentę z ZUS/KRUS. Osoby pobierające tylko jedną trzynastkę przy zbiegu świadczeń. Jeżeli pobierasz np. rentę rodzinną i własną emeryturę, przysługuje Ci wyłącznie jedna trzynasta emerytura.

Harmonogram wypłat 13. emerytur w 2026 roku. Wielkanocna niespodzianka w harmonogramie

Najwięcej emocji zawsze budzą konkretne daty. W 2026 roku harmonogram wypłat jest wyjątkowo korzystny dla części seniorów ze względu na układ świąt. Wielkanoc wypada bowiem na początku kwietnia (niedziela 5.04 i poniedziałek 6.04). Dla osób, których standardowy termin płatności przypada na 6 kwietnia, oznacza to miłą niespodziankę: pieniądze muszą trafić do nich jeszcze przed świętami. ZUS wyśle przelewy i przekazy tak, aby dotarły najpóźniej w piątek, 3 kwietnia. To idealny moment na sfinansowanie świątecznych zakupów. Również osoby z terminem na 25. dzień miesiąca nie będą musiały czekać do poniedziałku. Ponieważ 25 kwietnia wypada w sobotę, wypłaty zostaną zrealizowane już w piątek, 24 kwietnia. Pozostałe terminy (1, 10, 15 i 20 kwietnia) wypadają w dni robocze, więc środki pojawią się na kontach zgodnie z planem.

Podsumowując, w 2026 roku niektóre terminy ulegają przesunięciu ze względu na dni wolne od pracy oraz przypadające w połowie miesiąca Święta Wielkanocne (Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia).

1 kwietnia (środa): Wypłata terminowa.

6 kwietnia (poniedziałek): Wypłata dla osób z terminem 5. i 6. dnia miesiąca (5 kwietnia to niedziela wielkanocna).

10 kwietnia (piątek): Wypłata terminowa.

15 kwietnia (środa): Wypłata terminowa.

20 kwietnia (poniedziałek): Wypłata terminowa.

24 kwietnia (piątek): Wypłata dla osób z terminem 25. dnia miesiąca (25 kwietnia to sobota).

13. emerytura w 2026 roku. Ile "na rękę" po odliczeniu podatków?

Choć kwota brutto brzmi dumnie, każdego seniora najbardziej interesuje to, co faktycznie będzie mógł wydać. Od "trzynastki" pobierana jest składka zdrowotna (9 proc.) oraz zaliczka na podatek dochodowy. W 2026 roku większość emerytów może spodziewać się przelewu w granicach 1780-1800 zł netto. Warto jednak pamiętać, że ostateczna suma zależy od wysokości Twojej podstawowej emerytury - osoby z bardzo niskimi świadczeniami mogą liczyć na nieco wyższy zwrot ze względu na kwotę wolną od podatku.

Pieniądze bezpieczne przed komornikiem

Ważną informacją, która uspokoi wielu dłużników, jest fakt, że 13. emerytura podlega specjalnej ochronie prawnej. Zgodnie z przepisami, z tego dodatku nie wolno dokonywać żadnych potrąceń ani egzekucji komorniczych. Niezależnie od zadłużenia, bank nie może zablokować tych środków na poczet spłaty kredytów czy innych zobowiązań. Świadczenie to ma charakter socjalny i w całości musi trafić do rąk uprawnionego. Jedynym wyjątkiem w terminach są osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. One, zgodnie z tradycją, na swoją "trzynastkę" poczekają o miesiąc dłużej - ich wypłaty zostaną zrealizowane w maju 2026 roku.

Czy trzeba składać wnioski o 13. emeryturę?

Nie, o 13. emeryturę nie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie jest przyznawane i wypłacane automatycznie przez ZUS, KRUS lub inne organy emerytalno-rentowe (np. biura emerytalne MSWiA czy MON). Pieniądze zostaną przekazane wraz z Twoją standardową emeryturą lub rentą w kwietniowym terminie płatności. Jedynym warunkiem otrzymania przelewu jest posiadanie prawa do wypłaty świadczenia długoterminowego (np. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego) na dzień 31 marca 2026 roku.

Najczęściej zadawane pytania o 13. emeryturę w 2026 roku (FAQ)