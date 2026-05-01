Na trasę do Morskiego Oka wracają „elektryki”. Zaprzęgi konne zostają

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 10:30
Zaprzęgi konne na trasie do Morskiego Oka
Zaprzęgi konne na trasie do Morskiego Oka/Shutterstock
Po zimowej przerwie Tatrzański Park Narodowy (TPN) wznawia przewozy elektrycznymi busami na drodze do Morskiego Oka. Pierwsze kursy ruszyły już w czwartek, tuż przed długim majowym weekendem. Na trasie pozostaną także zaprzęgi konne.

Jak przekazał we wtorek TPN, e-busy to ekologiczna i edukacyjna forma transportu w rejon jednego z najpopularniejszych tatrzańskich szlaków. Podczas przejazdu pasażerowie poznają informacje przyrodnicze, kulturowe i historyczne związane z Tatrami. Władze parku wskazują, że usługa nie ma charakteru masowego – została zaprojektowana głównie z myślą o zwiększeniu dostępności gór dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z małymi dziećmi.

Elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka

Elektryczne busy będą kursowały na trzech trasach. Pierwsza, przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, ma kursować z Zakopanego bezpośrednio pod schronisko nad Morskim Okiem i z powrotem. Druga linia będzie dojeżdżała z Zakopanego do Włosienicy, skąd turyści będą dochodzili nad Morskie Oko asfaltowym odcinkiem liczącym 1,7 km. Busy będą też jeździły z Zakopanego do Palenicy Białczańskiej, czyli do początku ośmiokilometrowego szlaku w kierunku Morskiego Oka.

Na trasie Zakopane – Morskie Oko – Zakopane przejazdy dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów będą bezpłatne – wymagane jest okazanie stosownego orzeczenia lub legitymacji wraz z dokumentem tożsamości. Kurs obejmuje przejazd w obie strony. Na pozostałych trasach ceny biletów są zmienne, w zależności od dnia i godziny, i wynoszą: do Włosienicy od 78 zł, a do Palenicy Białczańskiej od 58 zł. Zniżki przysługują m.in. posiadaczom Karty Dużej Rodziny, dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz seniorom powyżej 65 lat. Dzieci do 4. roku życia podróżują bezpłatnie.

Warto zatankować przed wyjazdem na majówkę. W weekend na stacjach będzie drożej

Bilety można kupić przez internet na stronie TPN lub stacjonarnie w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Chałubińskiego w Zakopanem. Nie ma możliwości zakupu biletu u kierowcy. Park przypomina o punktach dostępu do internetu Starlink na Palenicy Białczańskiej i Polanie Włosienica, które umożliwiają zakup biletów online w miejscach o ograniczonym zasięgu sieci.

TPN zapowiada, że w maju i czerwcu mogą wystąpić czasowe utrudnienia na drodze do Morskiego Oka z powodu planowanego remontu odcinka Łysa Polana – Wodogrzmoty Mickiewicza. Dostępność biletów w dalszej części sezonu będzie uzależniona od harmonogramu prac.

TPN planuje zakup kolejnych „elektryków”

Park stara się pozyskać dofinansowanie na zakup kolejnych 16 pojazdów elektrycznych w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do momentu powiększenia floty trasę nadal będą obsługiwać przede wszystkim zaprzęgi konne.

Wcześniejsze założenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska przewidywały ograniczenie transportu konnego do odcinka w rejonie Wodogrzmotów Mickiewicza i zastąpienie go w dalszej części trasy elektrycznymi busami od początku 2026 r. Realizacja tego scenariusza zależy jednak od pozyskanie kolejnych pojazdów.

TPN prowadzi analizy dotyczące przyszłego modelu transportu w rejonie Morskiego Oka, podkreślając, że na obecnym etapie nie przesądzono zmian w funkcjonowaniu przewozów na odcinku Palenica Białczańska – Włosienica.

Kolejne polskie miasto wprowadza nocną prohibicję. Radni byli niemal jednomyślni

Zaprzęgi konne zostają

Zastąpienia transportu konnego elektrycznymi busami domagały się niektóre organizacje prozwierzęce, argumentując to dobrem koni. Na trasie pracuje ok. 300 koni, a coroczne badania weterynaryjne wskazują na ich dobry stan. Główny Lekarz Weterynarii ocenia, że obowiązujące regulacje zapewniają właściwy dobrostan zwierząt przy przestrzeganiu przepisów, a dotychczasowe postępowania nie potwierdziły przypadków znęcania się wynikającego z przeciążenia. Weterynarze zwracają uwagę, że na trasie nigdy nie padł koń z powodu przeciążeń, a incydentalne upadki zwierząt kończyły się ich powrotem do pracy. Odnotowane przypadki padnięć wynikały z nagłych przyczyn zdrowotnych, takich jak pęknięcie aorty czy kolka, bądź zdarzeń losowych.

Przeciwko likwidacji transportu konnego na trasie do Morskiego Oka wypowiadają się niektórzy przedstawiciele środowiska naukowego i branżowego. Naukowcy zajmujący się hodowlą koni oraz Polski Związek Hodowców Koni podkreślają w swoich stanowiskach, że zaprzęgi stanowią element tradycji i gospodarki regionu, a ich zdaniem informacje o dobrostanie zwierząt w części przekazu medialnego mają charakter wybiórczy. Wskazują na znaczenie takiej formy transportu dla utrzymania fiakrów i osób związanych z hodowlą koni.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: PAP
oprac. Diana Bartosiuk
Gdzie na długi majowy weekend? Polacy już wybrali najgorętsze kierunki
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Rosja się rozpędziła. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Sklepy otwarte 1 maja: zakupy w Lidlu, Biedronce, czy tylko w Żabce. Czy w piątek w majówkę 2026 sklepy są otwarte?
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Uważajcie na to bardzo popularne mięso. Nawet niewielka porcja doszczętnie niszczy jelita
