Najpopularniejsze kierunki zagraniczne

Marta Gałuszka z platformy Fru, sprzedającej bilety lotnicze, poinformowała PAP, że w tym roku Włochy odpowiadają za prawie 30 proc. podróży majówkowych, a Hiszpania za nieco ponad 21 proc. Mniej popularne są Wielka Brytania (7 proc. wyjazdów) oraz Francja i Grecja - po 4 proc. Zwróciła uwagę, że dla Polonii długi weekend majowy to okazja odwiedzenia kraju, bo Polska odpowiada za ok. 20 proc. wszystkich rezerwacji w tym terminie.

Z danych przekazanych przez Fru wynika też, że 92 proc. wyjazdów majówkowych rezerwowanych jest do innych miast w Europie, 6 proc. to loty na inne kontynenty, a podróże krajowe stanowią ok. 2 proc.

Gałuszka zauważyła, że wśród najczęściej wyszukiwanych połączeń lotniczych na przełom kwietnia i maja były włoskie miasta Rzym i Mediolan, które odpowiadały za ok. 5 proc. zapytań każde. Dalej znalazły się m.in. Barcelona i Alicante (po 3 proc.) oraz Bari, Londyn i Malta (po ok. 2 proc.).

Średni koszt biletu lotniczego

Zwróciła też uwagę, że wyjazdy na majówkę są rezerwowane coraz wcześniej – średnio ok. 52 dni przed wylotem, podczas gdy w 2025 r. było to 46 dni. Jednocześnie jednak pobyty są nieco krótsze niż rok temu - trwają ok. sześć dni, co ma prawdopodobnie związek z długością majowego weekendu w tym roku. Dodała, że niemal 38 proc. rezerwacji dotyczy wyjazdów w pojedynkę, ok. 34 proc. we dwoje, a ponad 28 proc. - w trzy lub więcej osób.

Według danych Fru średni koszt biletu lotniczego na majówkę wynosi w tym roku niewiele ponad 700 zł i jest o ok. 18 proc. niższy niż rok wcześniej.

Eugeniusz Triasun z portalu rezerwacyjnego Travelist.pl przekazał z kolei PAP, że tegoroczna majówka wypada słabiej pod względem liczby rezerwowanych wyjazdów niż rok temu. Liczba rezerwacji dokonanych poprzez ten portal spadła o 13 proc. względem ub.r., co - jego zdaniem - w dużej mierze jest efektem mniej korzystnego układu kalendarza. Rok temu łatwiej było wydłużyć weekend przy wykorzystaniu jednego dnia urlopu. Triasun dodał, że w br. część osób postawiła na krótszy wypoczynek bliżej lub w ogóle zrezygnowała z wyjazdu.

Najpopularniejszy kierunek w Polsce

Z przekazanych przez niego danych wynika, że w Polsce za blisko połowę wszystkich wyjazdów na majówkę odpowiada Bałtyk, a największą popularnością cieszą się kurorty takie jak Kołobrzeg, Pobierowo, Mielno, Ustronie Morskie i Świnoujście. W górach turyści wybierają przede wszystkim Szklarską Porębę, Świeradów-Zdrój, Szczyrk i Muszynę, a wśród miast - Kraków i Warszawę oraz Nałęczów i Janów Podlaski.

Triasun zwrócił też uwagę, że Polacy coraz chętnie wybierają się na tzw. zagraniczne city breaki, czyli krótkie, okołoweekendowe wyjazdy do dużego miasta. Dane portalu wskazują, że jego klienci najchętniej latają do Barcelony i Rzymu, a następnie Budapesztu, Lizbony i na Maltę.

„Mniejsza liczba rezerwacji wynika również z przesunięcia popytu z okresu majowego na lato. Rezerwacje wakacyjne w Polsce rosną obecnie bowiem o blisko 50 proc. rok do roku, co pokazuje, że część klientów rezygnuje z krótkiego wyjazdu w maju, aby przeznaczyć większy budżet na letni urlop” - wskazał rozmówca PAP.

W eSky.pl dominuje południe Europy

Biuro podróży eSky.pl poinformowało z kolei PAP, że w tym roku zainteresowanie wyjazdami majówkowymi jest „wyraźnie wyższe” niż przed rokiem. Liczba klientów rezerwujących podróże w tym okresie wzrosła bowiem o blisko 60 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Według firmy Polacy chętnie wykorzystują majówkę zarówno na city breaki, jak i dłuższy wypoczynek w cieplejszych częściach Europy - przede wszystkim na hiszpańskim wybrzeżu, we włoskich miastach, na greckich wyspach oraz na Malcie.

Wśród wyjazdów do Hiszpanii dominuje rejon Costa Brava, Majorka i Barcelona. We Włoszech na szczycie listy są Rzym, Mediolan i Sycylia, a w Grecji - Kreta i Saloniki.

Według eSky większość, bo 47 proc. turystów, wybiera oferty wyjazdów ze śniadaniami, a formułę all-inclusive preferuje 18 proc. osób.

Jak informował z kolei portal wakacje.pl, większość jego klientów wybiera wyjazdy na majówkę i długi weekend Bożego Ciała do Turcji. „W przypadku majówki jest ona zdecydowanym liderem wśród zagranicznych kierunków, wyprzedzając Egipt, Grecję, Hiszpanię i Tunezję. Równie mocną pozycję ma w rankingu krajów wybieranych na weekend Bożego Ciała, czyli tzw. czerwcówkę, gdzie również zajmuje pierwsze miejsce przed Grecją, Egiptem, Hiszpanią i Tunezją” - wskazano.

Portal dodał, że wyjazdy rodzinne odpowiadają za ponad 43 proc. rezerwacji do Turcji.

Zgodnie z danymi linii lotniczych Ryanair 42 proc. podróżujących w okresie od 30 kwietnia do 5 maja br. wybiera się do Włoch. Kolejne 20 proc. zamierza polecieć do Hiszpanii, 8 proc. do Grecji, a 6 proc. do Chorwacji. Dalej znalazły się: Francja i Malta (po 5 proc.), Cypr i Portugalia (po 3 proc.) oraz Czarnogóra (2 proc.).

W przypadku Włoch większość, bo 24 proc. wyjeżdzających wybrało Mediolan, 13 proc. Rzym, a 10 proc. Bari. Dalej znalazły się Wenecja (7 proc.), Piza (6 proc.) i Katania (6 proc.). W Hiszpanii najpopularniejszymi kierunkami są Alicante (25 proc.), Malaga (19 proc.), Majorka (16 proc.), Barcelona (10 proc.) oraz Walencja (8 proc.).

Bartłomiej P. Pawlak