Sklepy otwarte 1 maja: zakupy w Lidlu, Biedronce, czy tylko w Żabce. Czy w piątek w majówkę 2026 sklepy są otwarte?

Tegoroczny weekend majowy będzie wyjątkowo krótki, bo ale zapowiada piękna pogoda, więc będzie to okazja do odpoczynku. Majówka rozpoczyna się tym razem w piątek, 1 maja i potrwa do niedzieli, 3 maja. Wiele osób zastanawia się, czy w majówkę 2026 sklepy są otwarte, a także gdzie dzisiaj można zrobić zakupy.

Zakupy w majówkę 2026. Sklepy otwarte 1 maja, czy obowiązuje dzisiaj zakaz handlu?

1 maja to dzień ustawowo wolny od pracy, a więc obejmuje go zakaz handlu. Tego dnia zamknięte pozostaną supermarkety, dyskonty oraz sklepy działające w galeriach handlowych. Podobnie, jak w niedziele niehandlowe, zakupy zrobimy w tych miejscach, których zakaz handlu nie obowiązuje.

1 maja otwarte mogą być jedynie małe sklepy osiedlowe, pod warunkiem że sprzedaż prowadzą właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny. Zakupy dzisiaj będzie można również zrobić na stacjach benzynowych, które często funkcjonują całodobowo lub są czynne do późnych godzin nocnych.

Sklepy otwarte 01.05.2026. Zakupy w majówkę: Biedronka, Lidl czy tylko Żabka

Święto Pracy jest objęte zakazem handlu. W praktyce oznacza to, że 1 maja sklepy, takie jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostaną zamknięte. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać wolny dzień na uzupełnienie domowych zapasów, 1 maja zakupy w supermarketach i galeriach handlowych nie będą możliwe. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować w sobotę 2 stycznia, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Sklepy otwarte 1 maja. Jakie sklepy są dzisiaj czynne? Prawo przewiduje kilka wyjątków

Warto jednak pamiętać, że ustawa o zakazie handlu w święta przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że 1 maja legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

apteki,

stacje benzynowe,

piekarnie i cukiernie,

sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,

punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte w piątek 1 maja mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt będzie dzisiaj czynny.

Niedziele handlowe w 2026 roku. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

Oprócz tego, czy 1 maja sklepy będą otwarte, internautów interesuje także to, kiedy wypadają niedziele handlowe w 2026 roku. Na kolejną niedzielę handlową w 2026 roku trzeba jeszcze trochę zaczekać. Najbliższy termin, w którym zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje, przypada 28 czerwca.

W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony w sumie osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń – w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu.