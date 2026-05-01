Koniec placu manewrowego i łatwiejsze pytania. Kiedy nowe egzaminy na prawo jazdy?

Niska zdawalność egzaminu na prawo jazdy

Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury, w 2025 roku do egzaminu na prawo jazdy kategorii B przystąpiło około 690 tysięcy osób. Wynik pozytywny z części teoretycznej uzyskało 463 tysiące, a wynik pozytywny z części praktycznej – 423 tysiące osób. To daje zdawalność na poziomie 61 proc.

W samym WORD w Łodzi na 27 970 egzaminów praktycznych kategorii B pozytywnym wynikiem zakończyło się zaledwie 6 194 prób - to zaledwie 22,69 proc. Aż 21 110 osób (77,31 proc.) usłyszało „wynik negatywny”. Łódź wyróżnia się w Polsce negatywnie – zdawalność egzaminów należy tu do najniższych w kraju. W 2025 roku tylko co czwarty kursant w regionie poradził sobie z egzaminem, podczas gdy w innych miastach średnia krajowa wynosi około 50 proc.

Pierwszy krok do uzyskania praw jazdy: część teoretyczna egzaminu

Aby móc prowadzić samochód kategorii B, należy zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. W części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy kandydat na kierowcę musi wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. W części podstawowej jest 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej: 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt. Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny, trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.

Pierwszy krok do uzyskania praw jazdy: część praktyczna egzaminu

Wielu kandydatów na prawo jazdy najbardziej obawia się tej części egzaminu. Szczególną „sławą” cieszy się część na placu manewrowym, a mianowicie cofanie po tzw. łuku. Test ten ma na celu sprawdzenie, czy kandydat potrafi zaparkować auto z wykorzystaniem lusterek.

Sprawdzane są również umiejętności parkowania równoległego, prostopadłego oraz ruszania na wzniesieniu. Wcześniej egzaminator sprawdza także wiedzę kandydata w zakresie podstawowej obsługi pojazdu, w tym znajomości elementów odpowiedzialnych za uzupełnianie płynów eksploatacyjnych oraz umiejętność włączania świateł.

Po pomyślnym ukończeniu części na placu egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B przenosi się na drogi publiczne. Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności kandydata w zakresie prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym oraz znajomości przepisów. Kandydat musi wykazać się biegłością w takich aspektach jak zmiana pasa ruchu, skręcanie, omijanie przeszkód czy korzystanie z sygnalizacji świetlnej. Może również zostać poproszony o wykonanie dodatkowych czynności, takich jak sprawdzenie ciśnienia w oponach, czy nawet wymiana koła.

Jazda po mieście może trwać nawet godzinę, w zależności od natężenia ruchu. Ostateczna ocena egzaminu praktycznego opiera się na przebiegu całego egzaminu i liczbie popełnionych błędów.

Rząd zmieni egzamin na prawo jazdy. Ma być prościej i bezpieczniej

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Głównym celem projektowanych przepisów jest uproszczenie zasad egzaminowania oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez większy nacisk na praktyczne umiejętności prowadzenia pojazdu.

Nowe rozwiązania mają zapewnić większą przejrzystość i spójność katalogu pytań egzaminacyjnych, a także poprawić ich zrozumiałość i jednoznaczność. Ma to ograniczyć ryzyko błędnej interpretacji przez osoby zdające egzamin. Planowane jest również usprawnienie procesu weryfikacji pytań oraz wprowadzenie bardziej rygorystycznych procedur kontroli ich jakości, obejmujących regularne analizy i ocenę pod kątem merytorycznym, praktycznym oraz językowym.

Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy: koniec placu manewrowego. Co jeszcze się zmieni?

Najważniejsze projektowane zmiany to:

reformę egzaminu teoretycznego poprzez ograniczenie liczby pytań oraz określenie standardów ich opracowywania,

likwidację egzaminu praktycznego na placu manewrowym dla kategorii B i B1 (plac pozostanie jednak w procesie szkolenia),

oparcie egzaminu praktycznego niemal wyłącznie na rzeczywistym uczestnictwie w ruchu drogowym, zgodnie z praktyką stosowaną w większości krajów europejskich.

Według MI, kluczowym celem zmian jest podniesienie jakości egzaminów oraz ich wiarygodności w ocenie rzeczywistych kompetencji kandydatów na kierowców. Rząd planuje również zniesienie Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych oraz przekazanie jej zadań do wyspecjalizowanej jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu, w której ma powstać Centrum Egzaminowania.

Dotychczasowy model funkcjonowania Komisji oceniono negatywnie. Oznacza to gruntowną weryfikację obecnych pytań egzaminacyjnych. Mają być one okresowo analizowane i testowane pod kątem przydatności, poziomu trudności oraz wpływu na zdawalność. Wyeliminowane zostaną pytania nieaktualne, nieadekwatne i błędnie oceniające kompetencje przyszłych kierowców.

Od kiedy nowy egzamin na prawo jazdy? Czy warto na niego czekać?

Obecnie projekt nie został jeszcze zatwierdzony przez Radę Ministrów. Czeka go długi proces legislacyjny, związany m.in. z opiniowaniem – w szczególności przez WORD-y. Następnie projekt musi zostać przyjęty przez Sejm i Senat oraz podpisany przez Prezydenta. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2026 r. W praktyce trudno zakładać, że nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w 2026 r.

Nawet jeśli ustawa zaczęłaby obowiązywać od 1 stycznia kolejnego roku, nowe zasady egzaminowania mogą zacząć funkcjonować z opóźnieniem. Nowelizacja obejmuje bowiem także wiele zmian organizacyjnych – w tym powołanie nowych jednostek, przygotowanie nowego katalogu pytań oraz wdrożenie systemów informatycznych. Szczegóły będą znane dopiero po publikacji pełnej treści projektu.

Źródła:

gov.pl, TVP Łódź, TVN24, Ministerstwo Infrastruktury