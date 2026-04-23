Emerytura wyższa niż pensja? W Polsce to możliwe przez jeden zapis w prawie

O sprawie pisze "Gazeta Wyborcza".

Awans na pożegnanie

Zgodnie z prawem mundurowi, którzy wstąpili do służby przed 2013 r., mają wysokość emerytury uzależnioną od ostatniej pensji.

- Nic więc dziwnego, że pensja mundurowych bywa w ostatnim miesiącu pompowana - to tak zwany awans na pożegnanie. Tuż przed odejściem policjant, strażak lub żołnierz dostaje wyższe uposażenie i wyższe stanowisko, na którym w ogóle nie miał szans się wykazać. Wszystko służy temu, aby miał wyższą emeryturę. - mówi w „GW” dr Łukasz Wacławik z wydziału zarządzania krakowskiej AGH i dodaje, że przełożony godzi się na taki sztuczny awans i podwyżkę, bo wie, że podwładny zaraz odejdzie i nie uszczupli to jego budżetu. Większe wypłaty spadną na zakład emerytalny.

To powoduje, że niejednokrotnie emerytura funkcjonariusza jest wyższa niż jego pensja, którą otrzymywał przez lata - czytamy w „GW”.

Korzyści dla mundurowych

Mundurowi nie płacą składek emerytalnych, mają też inne korzyści.

Na emeryturę mundurowy możne odejść już po 15 latach służby, np. w wieku 36 lat. Należy mu się wówczas 40 proc. pensji, a za każdy dodatkowy rok emerytura rośnie o 2,6 proc. Może dorobić, ile chce, a emerytury nie straci.

Wyliczanie emerytury z ostatniej pensji - kto może skorzystać?

Przywilej wyliczenia emerytury z ostatniej pensji mają już tylko ci, którzy wstąpili do służby przed 2013 rokiem. Tym po 2013 roku emeryturę wylicza się już z ostatnich 10 lat. To i tak korzystniej niż w ZUS - podaje „GW”.

Jak działa system emerytalny po 1999 roku?

Od 1999 r. w nowym systemie emerytalnym każdy Polak podległy pod ZUS ma wyliczane świadczenie według wzoru: sumę zebranych składek dzielimy przez przewidywaną długość życia. Nie ma więc znaczenia pensja z jakiegoś wybranego okresu. Liczy się wszystkie, np. 35 czy 45 lat pracy, i odkładane wszystkie składki.