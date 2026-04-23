Emerytura wyższa niż pensja? W Polsce to możliwe przez jeden zapis w prawie

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 08:23
W Polsce można otrzymywać emeryturę wyższą niż wcześniejsze wynagrodzenie. Umożliwia to konkretny zapis w przepisach, który bywa wykorzystywany do znaczącego podnoszenia świadczeń. Te wyższe świadczenia są później finansowane z pieniędzy pozostałych obywateli.

O sprawie pisze "Gazeta Wyborcza".

Awans na pożegnanie

Zgodnie z prawem mundurowi, którzy wstąpili do służby przed 2013 r., mają wysokość emerytury uzależnioną od ostatniej pensji.

- Nic więc dziwnego, że pensja mundurowych bywa w ostatnim miesiącu pompowana - to tak zwany awans na pożegnanie. Tuż przed odejściem policjant, strażak lub żołnierz dostaje wyższe uposażenie i wyższe stanowisko, na którym w ogóle nie miał szans się wykazać. Wszystko służy temu, aby miał wyższą emeryturę. - mówi w „GW” dr Łukasz Wacławik z wydziału zarządzania krakowskiej AGH i dodaje, że przełożony godzi się na taki sztuczny awans i podwyżkę, bo wie, że podwładny zaraz odejdzie i nie uszczupli to jego budżetu. Większe wypłaty spadną na zakład emerytalny.

To powoduje, że niejednokrotnie emerytura funkcjonariusza jest wyższa niż jego pensja, którą otrzymywał przez lata - czytamy w „GW”.

Korzyści dla mundurowych

Mundurowi nie płacą składek emerytalnych, mają też inne korzyści.

Na emeryturę mundurowy możne odejść już po 15 latach służby, np. w wieku 36 lat. Należy mu się wówczas 40 proc. pensji, a za każdy dodatkowy rok emerytura rośnie o 2,6 proc. Może dorobić, ile chce, a emerytury nie straci.

Wyliczanie emerytury z ostatniej pensji - kto może skorzystać?

Przywilej wyliczenia emerytury z ostatniej pensji mają już tylko ci, którzy wstąpili do służby przed 2013 rokiem. Tym po 2013 roku emeryturę wylicza się już z ostatnich 10 lat. To i tak korzystniej niż w ZUS - podaje „GW”.

Jak działa system emerytalny po 1999 roku?

Od 1999 r. w nowym systemie emerytalnym każdy Polak podległy pod ZUS ma wyliczane świadczenie według wzoru: sumę zebranych składek dzielimy przez przewidywaną długość życia. Nie ma więc znaczenia pensja z jakiegoś wybranego okresu. Liczy się wszystkie, np. 35 czy 45 lat pracy, i odkładane wszystkie składki.

Powiązane
Cios w polską gospodarkę? Masowy wyjazd Ukraińców wywołałby szok na rynku pracy
Cios w polską gospodarkę? Masowy wyjazd Ukraińców wywołałby szok na rynku pracy
Przeciętne wynagrodzenie wzrosło mocniej, niż przewidywano. GUS podał najnowsze dane
Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce. GUS podał nowe dane
Spada liczba ofert zatrudnienia
Coraz trudniej znaleźć pracę. Tak zmalała liczba ofert zatrudnienia
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polska przygotowuje się na najgorsze. 2477 gmin ma plany masowej ewakuacji
Polska przygotowuje się na najgorsze. 2477 gmin ma plany masowej ewakuacji
Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
