ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł, a w niektórych przypadkach nawet 1978,49 zł. Jak dostać pieniądze?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ - podstawa prawna
Podstawę prawną wypłaty świadczenia MAMA 4+ stanowi ustawa z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Zgodnie z jej zapisami wsparcie przysługuje osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i spełniają określone wymagania. Celem świadczenia jest zapewnienie środków do życia osobom, które zrezygnowały z aktywności zawodowej na rzecz wychowywania dzieci lub nie podjęły pracy właśnie z tego powodu.
Ile wynosi świadczenie uzupełniające MAMA 4+ po waloryzacji?
Od 1 marca 2026 roku maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego MAMA 4+ wynosi 1978,49 zł brutto, co odpowiada kwocie najniższej emerytury po przeprowadzonej waloryzacji w tym roku.
Świadczenie to nie jest jednak wypłacane każdemu uprawnionemu w jednakowej wysokości, ponieważ należna kwota jest uzależniona od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy. Łączna suma otrzymywanego świadczenia oraz świadczenia uzupełniającego nie może bowiem przekroczyć wysokości najniższej emerytury.
Przykład
Pani Barbara otrzymuje emeryturę w wysokości 1300 zł brutto. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS przyzna jej świadczenie uzupełniające w kwocie około 678,49 zł, co sprawi, że łączny dochód osiągnie poziom minimalnej emerytury.
Jak podaje gazetaprawna.pl, średnia wysokość wypłacanego przez ZUS rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w kwietniu 2026 r. wyniosła 1083,23 zł.
Kto może otrzymać świadczenie uzupełniające MAMA 4+?
Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+, należy:
- osiągnąć odpowiedni wiek: 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,
- wychować co najmniej czworo dzieci,
- nie dysponować wystarczającymi środkami do utrzymania – czyli nie pobierać emerytury lub renty, albo otrzymywać świadczenie niższe niż minimalna emerytura,
- mieszkać na stałe w Polsce oraz posiadać obywatelstwo polskie lub legalny tytuł pobytu.
Świadczenie MAMA 4+ może być również przyznane ojcom, którzy przejęli obowiązki wychowawcze po matce, np. w przypadku jej śmierci lub porzucenia dzieci.
Kto nie dostanie świadczenia uzupełniającego MAMA 4+?
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ nie przysługuje osobom, które:
- pobierają emeryturę lub rentę w wysokości równej bądź wyższej od minimalnej emerytury,
- nie sprawowały faktycznej opieki nad dziećmi,
- zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub mają ją ograniczoną,
- zostały prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko rodzinie lub opiece,
- nie mieszkają na stałe w Polsce lub nie spełniają wymogów dotyczących obywatelstwa albo legalnego pobytu.
Jak ubiegać się o świadczenie uzupełniające MAMA 4+?
Osoby, które spełniają wymagane kryteria, mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające MAMA 4+ na kilka sposobów:
- osobiście – w najbliższej placówce ZUS lub KRUS,
- listownie – przesyłając wypełniony wniosek pocztą do właściwego urzędu,
- elektronicznie – za pośrednictwem platformy PUE ZUS (z użyciem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).
Do wniosku należy dołączyć:
- dokument potwierdzający tożsamość,
- akty urodzenia dzieci,
- oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej,
- inne dokumenty potwierdzające faktyczne sprawowanie opieki nad dziećmi.
Decyzję w sprawie przyznania świadczenia MAMA 4+ wydaje prezes ZUS lub KRUS, po przeanalizowaniu sytuacji materialnej i rodzinnej osoby składającej wniosek.
Ile osób pobiera świadczenie uzupełniające MAMA 4+?
Według danych ZUS w kwietniu 2026 r. świadczenie MAMA 4+ otrzymało 60 tysięcy osób. Zdecydowaną większość stanowią kobiety, ale program obejmuje również niewielką grupę mężczyzn, którzy przejęli opiekę nad dziećmi.
Inne ważne informacje o świadczeniu uzupełniającym MAMA 4+
- Świadczenia nie można kumulować z innymi formami wsparcia – jeśli wnioskodawca otrzymuje emeryturę lub rentę w wysokości minimalnej albo wyższej, świadczenie MAMA 4+ nie zostanie przyznane.
- Wysokość świadczenia może ulec obniżeniu – w przypadku uzyskiwania dodatkowych dochodów, np. z emerytury, renty lub pracy dorywczej, kwota MAMA 4+ może zostać odpowiednio zmniejszona.
- Istnieje możliwość odwołania – w razie decyzji odmownej przysługuje prawo do złożenia odwołania do właściwego sądu administracyjnego.
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi.