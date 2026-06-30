ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł, a w niektórych przypadkach nawet 1978,49 zł. Jak dostać pieniądze?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ - podstawa prawna

Podstawę prawną wypłaty świadczenia MAMA 4+ stanowi ustawa z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Zgodnie z jej zapisami wsparcie przysługuje osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i spełniają określone wymagania. Celem świadczenia jest zapewnienie środków do życia osobom, które zrezygnowały z aktywności zawodowej na rzecz wychowywania dzieci lub nie podjęły pracy właśnie z tego powodu.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające MAMA 4+ po waloryzacji?

Od 1 marca 2026 roku maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego MAMA 4+ wynosi 1978,49 zł brutto, co odpowiada kwocie najniższej emerytury po przeprowadzonej waloryzacji w tym roku.

Świadczenie to nie jest jednak wypłacane każdemu uprawnionemu w jednakowej wysokości, ponieważ należna kwota jest uzależniona od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy. Łączna suma otrzymywanego świadczenia oraz świadczenia uzupełniającego nie może bowiem przekroczyć wysokości najniższej emerytury.

Przykład Pani Barbara otrzymuje emeryturę w wysokości 1300 zł brutto. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS przyzna jej świadczenie uzupełniające w kwocie około 678,49 zł, co sprawi, że łączny dochód osiągnie poziom minimalnej emerytury.

Jak podaje gazetaprawna.pl, średnia wysokość wypłacanego przez ZUS rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w kwietniu 2026 r. wyniosła 1083,23 zł.

Kto może otrzymać świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+, należy:

osiągnąć odpowiedni wiek: 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,

wychować co najmniej czworo dzieci,

nie dysponować wystarczającymi środkami do utrzymania – czyli nie pobierać emerytury lub renty, albo otrzymywać świadczenie niższe niż minimalna emerytura,

mieszkać na stałe w Polsce oraz posiadać obywatelstwo polskie lub legalny tytuł pobytu.

Świadczenie MAMA 4+ może być również przyznane ojcom, którzy przejęli obowiązki wychowawcze po matce, np. w przypadku jej śmierci lub porzucenia dzieci.

Kto nie dostanie świadczenia uzupełniającego MAMA 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ nie przysługuje osobom, które:

pobierają emeryturę lub rentę w wysokości równej bądź wyższej od minimalnej emerytury,

nie sprawowały faktycznej opieki nad dziećmi,

zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub mają ją ograniczoną,

zostały prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko rodzinie lub opiece,

nie mieszkają na stałe w Polsce lub nie spełniają wymogów dotyczących obywatelstwa albo legalnego pobytu.

Jak ubiegać się o świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Osoby, które spełniają wymagane kryteria, mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające MAMA 4+ na kilka sposobów:

osobiście – w najbliższej placówce ZUS lub KRUS,

– w najbliższej placówce ZUS lub KRUS, listownie – przesyłając wypełniony wniosek pocztą do właściwego urzędu,

– przesyłając wypełniony wniosek pocztą do właściwego urzędu, elektronicznie – za pośrednictwem platformy PUE ZUS (z użyciem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).

Do wniosku należy dołączyć:

dokument potwierdzający tożsamość,

akty urodzenia dzieci,

oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej,

inne dokumenty potwierdzające faktyczne sprawowanie opieki nad dziećmi.

Decyzję w sprawie przyznania świadczenia MAMA 4+ wydaje prezes ZUS lub KRUS, po przeanalizowaniu sytuacji materialnej i rodzinnej osoby składającej wniosek.

Ile osób pobiera świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Według danych ZUS w kwietniu 2026 r. świadczenie MAMA 4+ otrzymało 60 tysięcy osób. Zdecydowaną większość stanowią kobiety, ale program obejmuje również niewielką grupę mężczyzn, którzy przejęli opiekę nad dziećmi.

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