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ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł, a w niektórych przypadkach nawet 1978,49 zł. Jak dostać pieniądze?

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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dzisiaj, 10:15
ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł, a w niektórych przypadkach nawet 1978,49 zł. Jak dostać pieniądze?
ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł, a w niektórych przypadkach nawet 1978,49 zł. Jak dostać pieniądze?/Shutterstock
Obecnie rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane przez ZUS wynosi średnio 1083,23 zł miesięcznie. Niektórzy seniorzy mogą jednak otrzymywać wyższe kwoty – nawet do 1978,49 zł brutto miesięcznie. Ostateczna wysokość wsparcia zależy od wysokości pobieranej emerytury oraz spełnienia określonych warunków ustawowych, związanych m.in. z wychowaniem minimum czwórki dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ - podstawa prawna

Podstawę prawną wypłaty świadczenia MAMA 4+ stanowi ustawa z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Zgodnie z jej zapisami wsparcie przysługuje osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i spełniają określone wymagania. Celem świadczenia jest zapewnienie środków do życia osobom, które zrezygnowały z aktywności zawodowej na rzecz wychowywania dzieci lub nie podjęły pracy właśnie z tego powodu.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające MAMA 4+ po waloryzacji?

Od 1 marca 2026 roku maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego MAMA 4+ wynosi 1978,49 zł brutto, co odpowiada kwocie najniższej emerytury po przeprowadzonej waloryzacji w tym roku.

Świadczenie to nie jest jednak wypłacane każdemu uprawnionemu w jednakowej wysokości, ponieważ należna kwota jest uzależniona od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy. Łączna suma otrzymywanego świadczenia oraz świadczenia uzupełniającego nie może bowiem przekroczyć wysokości najniższej emerytury.

Przykład

Pani Barbara otrzymuje emeryturę w wysokości 1300 zł brutto. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS przyzna jej świadczenie uzupełniające w kwocie około 678,49 zł, co sprawi, że łączny dochód osiągnie poziom minimalnej emerytury.

Jak podaje gazetaprawna.pl, średnia wysokość wypłacanego przez ZUS rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w kwietniu 2026 r. wyniosła 1083,23 zł.

Kto może otrzymać świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+, należy:

  • osiągnąć odpowiedni wiek: 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,
  • wychować co najmniej czworo dzieci,
  • nie dysponować wystarczającymi środkami do utrzymania – czyli nie pobierać emerytury lub renty, albo otrzymywać świadczenie niższe niż minimalna emerytura,
  • mieszkać na stałe w Polsce oraz posiadać obywatelstwo polskie lub legalny tytuł pobytu.

Świadczenie MAMA 4+ może być również przyznane ojcom, którzy przejęli obowiązki wychowawcze po matce, np. w przypadku jej śmierci lub porzucenia dzieci.

Kto nie dostanie świadczenia uzupełniającego MAMA 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ nie przysługuje osobom, które:

  • pobierają emeryturę lub rentę w wysokości równej bądź wyższej od minimalnej emerytury,
  • nie sprawowały faktycznej opieki nad dziećmi,
  • zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub mają ją ograniczoną,
  • zostały prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko rodzinie lub opiece,
  • nie mieszkają na stałe w Polsce lub nie spełniają wymogów dotyczących obywatelstwa albo legalnego pobytu.

Jak ubiegać się o świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Osoby, które spełniają wymagane kryteria, mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające MAMA 4+ na kilka sposobów:

  • osobiście – w najbliższej placówce ZUS lub KRUS,
  • listownie – przesyłając wypełniony wniosek pocztą do właściwego urzędu,
  • elektronicznie – za pośrednictwem platformy PUE ZUS (z użyciem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • akty urodzenia dzieci,
  • oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej,
  • inne dokumenty potwierdzające faktyczne sprawowanie opieki nad dziećmi.

Decyzję w sprawie przyznania świadczenia MAMA 4+ wydaje prezes ZUS lub KRUS, po przeanalizowaniu sytuacji materialnej i rodzinnej osoby składającej wniosek.

Ile osób pobiera świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Według danych ZUS w kwietniu 2026 r. świadczenie MAMA 4+ otrzymało 60 tysięcy osób. Zdecydowaną większość stanowią kobiety, ale program obejmuje również niewielką grupę mężczyzn, którzy przejęli opiekę nad dziećmi.

Inne ważne informacje o świadczeniu uzupełniającym MAMA 4+

  • Świadczenia nie można kumulować z innymi formami wsparcia – jeśli wnioskodawca otrzymuje emeryturę lub rentę w wysokości minimalnej albo wyższej, świadczenie MAMA 4+ nie zostanie przyznane.
  • Wysokość świadczenia może ulec obniżeniu – w przypadku uzyskiwania dodatkowych dochodów, np. z emerytury, renty lub pracy dorywczej, kwota MAMA 4+ może zostać odpowiednio zmniejszona.
  • Istnieje możliwość odwołania – w razie decyzji odmownej przysługuje prawo do złożenia odwołania do właściwego sądu administracyjnego.
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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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Tematy: ZUSmama 4 plusświadczenieemerytura
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