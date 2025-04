Podejście Polaków do benefitów się zmienia - stają się one oczekiwanym standardem, a nie tylko dodatkiem. Z badania wynika, że 54% ankietowanych uwzględnia oferowane benefity przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu nowej pracy. Jednak brak wiedzy o ich wartości może osłabiać zaangażowanie i poczucie docenienia. To istotne zwłaszcza dziś, gdy 58% pracowników planuje rozmowy o podwyżce, a tylko co czwarty pracodawca przewiduje wzrost wynagrodzeń [1]. Ta dysproporcja to wyraźny sygnał dla firm, które z jednej strony muszą zweryfikować kafeterię dostępnych świadczeń, a z drugiej dostosować ją do realnych potrzeb pracowników.

Atrakcyjne benefity, ale brak świadomości ich wartości

„Jednym z najważniejszych wniosków, który wyłania się z obserwacji rynku świadczeń pozapłacowych, jest fakt, że sama oferta benefitowa - nawet jeśli jest szeroka i atrakcyjna - nie wystarczy, by realnie budować zaangażowanie i lojalność pracowników. Pracownicy często nie mają pełnej świadomości, ile realnie są warte wszystkie dodatki pozapłacowe, które otrzymują od pracodawcy. Większość z nich jest w stanie szybko określić wysokość swojej pensji, ale zapytani o łączną wartość benefitów, najczęściej nie potrafią jej wskazać. To pokazuje, że brakuje narzędzi i mechanizmów, które w przystępny i systematyczny sposób prezentowałyby pracownikom pełny obraz ich pakietu wynagrodzenia całkowitego” - mówi Tomasz Sitarski, Commercial and Marketing Director w Up Bonus.

Niedopasowane do potrzeb benefity?

Z raportu wynika również, że 45% pracowników uznaje ofertę benefitów za niedostosowaną do ich potrzeb. Tymczasem dostosowanie świadczeń do realnych oczekiwań może zwiększać zadowolenie i przywiązanie do pracodawcy. Wśród najbardziej pożądanych form wsparcia, które pozytywnie wpływają na wizerunek firmy, respondenci wymieniają prywatną opiekę zdrowotną (47%), karty podarunkowe (46%) i elastyczne godziny pracy (39%).

Personalizowane benefity zyskują na popularności

„Popularne świadczenia, takie jak prywatna opieka zdrowotna czy ubezpieczenie na życie są dziś standardem, a ich brak może negatywnie wpływać na wizerunek firmy. Coraz większą popularność zyskują jednak rozwiązania personalizowane, np. budżety kafeteryjne, pozwalające pracownikom wybierać benefity zgodne z ich potrzebami” - mówi Dorota Hechner Head of HR Consulting Devire.

Benefity dopasowane do wieku

Kolejnym wyzwaniem dla pracodawców jest dopasowanie benefitów do potrzeb poszczególnych grup wiekowych. Młodsze pokolenia częściej cenią elastyczność i możliwość pracy zdalnej. Starsi pracownicy najchętniej wybraliby stabilne świadczenia, takie jak ubezpieczenia na życie i dostęp do prywatnej opieki medycznej. Tym, co łączy potrzeby wszystkich pokoleń, jest oczekiwanie, że dodatki pozapłacowe związane będą ze zdrowiem, poczuciem bezpieczeństwa oraz zrekompensują rosnące koszty życia (np. karty lunchowe).

Raport „Benefity pracownicze. Trendy na 2025” opracowany został przez Up Bonus na podstawie badania zrealizowanego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w lutym 2025 roku wśród 1046 respondentów.

