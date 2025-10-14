Czynniki wpływające na koszt malowania mieszkania

Malowanie ścian to kluczowy element odświeżania wnętrz. Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnych malarzy w 2025 roku, warto zapoznać się z aktualnymi cenami oraz czynnikami wpływającymi na ostateczny koszt usługi. Koszt malowania ścian zależy od kilku istotnych aspektów:

Reklama

Stanu podłoża - nowe ściany wymagają innego przygotowania niż te wcześniej malowane czy pokryte tapetami.

- nowe ściany wymagają innego przygotowania niż te wcześniej malowane czy pokryte tapetami. Zakresu prac przygotowawczych - usunięcie starych powłok, naprawa ubytków czy gruntowanie to dodatkowe etapy, które wpływają na cenę.

- usunięcie starych powłok, naprawa ubytków czy gruntowanie to dodatkowe etapy, które wpływają na cenę. Rodzaju i jakość użytych materiałów - wybór farb i narzędzi może różnić się cenowo, co przekłada się na koszt całkowity.

- wybór farb i narzędzi może różnić się cenowo, co przekłada się na koszt całkowity. Lokalizacji - ceny usług w dużych miastach są zazwyczaj wyższe niż w mniejszych miejscowościach czy na wsiach.

Reklama

Malowanie ścian - cena za m2. Aktualny cennik usług malarskich 2025

Malowanie jednowarstwowe 9-19 zł/m2 Malowanie dwukrotne 20-30 zł/m2 Malowanie sufitów 18-35 zł/m2 Malowanie dekoracyjne 40-120 zł/m2 Gruntowanie ścian 6-10 zł/m2 Szpachlowanie 25-45 zł/m2 Usunięcie starej farby 10-29 zł/m2 Tapetowanie 25-50 zł/m2 Fototapeta 40-80 zł/m2 Malowanie grzejników 27-30 za żebro Malowanie drzwi 100-250 zł/szt. Malowanie rur instalacyjnych 15-40 zł za mb

Reklama

Ile kosztuje malowanie ścian w różnych miastach - większych i mniejszych?

W dużych miastach tj. Warszawa, Kraków, Wrocław, stawki za malowanie ścian są wyższe nawet o 30%. Tu fachowcy są często mocno rozchwytywani i trzeba długo czekać (2-6 tygodni). Na wsiach i w małych miastach znajdziemy tańszego malarza, ale tu zazwyczaj też trzeba czekać (od kilku dni do 2–3 tygodni).

We Wrocławiu zapłacimy średnio za:

Malowanie ścian i sufitów (trzy warstwy) - 21-29 zł/m²

Malowanie grzejników - 26-28 zł za żebro

Zrywanie starych tapet - 11,40-12,30zł/m²

W mniejszych miejscowościach jak Limanowa zapłacimy:

Malowanie ścian i sufitów (trzy warstwy) - 17,40 zł/m²

Malowanie grzejników - 18,70 zł/żebro

Zrywanie starych tapet - 12,30 zł/m²

Miechów:

Malowanie ścian i sufitów (trzy warstwy) - 18,30 zł/m²

Malowanie grzejników - 19,20 zł/żebro

Zrywanie starych tapet - 12,90 zł/m²

Trzeba pamiętać, że powyższe ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od specyfiki zlecenia, stanu powierzchni oraz wybranych materiałów. Zawsze warto skontaktować się z lokalnymi wykonawcami w celu uzyskania dokładnej wyceny.

Malowanie ścian 2025 – przebieg i orientacyjne ceny

Aby efekt malowania był trwały i estetyczny, nie wystarczy tylko farba i wałek. Liczy się cały proces – od przygotowania ścian, przez zabezpieczenie pomieszczenia, aż po sprzątanie. Oto, ile kosztują poszczególne etapy:

1. Usuwanie starej farby i tapet:

Skrobanie starej farby: 10–29 zł/m²

Usuwanie tapet: 10–25 zł/m²

Zdrapywanie farby olejnej: 20–40 zł/m²

2. Mycie ścian i sufitów:

Mycie wodą z detergentem: 5–10 zł/m ²

² Odtłuszczanie ścian: 10–15 zł/m²

Czyszczenie z grzyba/pleśni: 15–30 zł/m²

3. Zabezpieczenie podłogi i mebli:

Oklejanie folią ochronną: 45–100 zł/pomieszczenie

Osłanianie mebli folią malarską: 35–80 zł/pomieszczenie

4. Gruntowanie ścian:

Gruntowanie zwykłe - 6–10 zł/m²

Gruntowanie głęboko penetrujące: 10–20 zł/m²

5. Naprawa ubytków:

Szpachlowanie niewielkich ubytków: 15–30 zł/m²

Pełne gładzenie ścian: 25–50 zł/m²

6. Sprzątanie po malowaniu:

Odkurzanie pyłu: 35–60 zł/pomieszczenie

Mycie podłóg i okien: 45–100 zł/pomieszczenie

Jak znaleźć dobrego fachowca do malowania ścian? Gdzie szukać?

Lokalne grupy na Facebooku - grupy typu: „Usługi remontowe np. Warszawa” lub „Złota rączka mazowieckie”. Użytkownicy często polecają tam sprawdzonych wykonawców. Sprawdzając komentarze znajdziesz najwięcej opinii.

Portale ogłoszeniowe i usługowe OLX.pl , Fixly.pl, Oferteo.pl.

Zapytaj znajomych i sąsiadów - ich rekomendacje mogą się okazać bezcenne

Market budowlany - w tych największych czasem mają listę zaufanych wykonawców, z którymi współpracują.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze fachowca?

Portfolio lub zdjęcia realizacji

Opinie w internecie i na grupach

Cennik i forma rozliczenia (czy jest paragon/faktura?)

Czy podpisuje umowę lub choćby pisemne potwierdzenie zakresu prac

Czy sam kupuje materiały czy tylko wykonuje usługę

Czystość pracy – warto zapytać, jak zabezpiecza pomieszczenie

Ile czeka się na dobrego fachowca?

W dużych miastach (np. Warszawa, Kraków, Wrocław) na polecanych malarzy często trzeba czekać 2–6 tygodni, zwłaszcza w sezonie (wiosna-lato). W mniejszych miejscowościach terminy bywają krótsze – od kilku dni do 2–3 tygodni.

W przypadku nagłych zleceń (np. przed świętami, sprzedażą mieszkania) zapłacisz więcej za „ekspresowe” terminy – nawet 20–30% drożej.

Kiedy warto zapłacić więcej za profesjonalne malowanie?

Gdy ściany są w złym stanie - dużo ubytków, stare warstwy farby, grzyb, pleśń, farba olejna – wymagają przygotowania przez specjalistę. Przy drogich farbach lub dekoracyjnych efektach - farby strukturalne, metaliczne, z brokatem czy tynki dekoracyjne – niewprawna ręka może je zniszczyć. Kiedy zależy Ci na perfekcyjnym efekcie - w nowym mieszkaniu, które właśnie wykończasz lub w lokalu na wynajem – efekt „wow” robi różnicę. Malowanie trudnych powierzchni- skosy, sufity, grzejniki, wnęki, rury, klatki schodowe – tu liczy się precyzja i doświadczenie. Gdy malujesz przed sprzedażą mieszkania - pierwsze wrażenie robi robotę – świeże, równo pomalowane ściany podnoszą wartość nieruchomości.

Kiedy możesz zaoszczędzić i malować samemu lub taniej?