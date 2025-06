Choć wyprawka szkolna każdego roku generuje spore wydatki, państwo oferuje programy, które mają ulżyć domowym budżetom. Dla rodziców uczniów w roku szkolnym 2025/2026 przewidziano dwa dofinansowania z tytuły rozpoczęcia roku szkolnego. Pierwszy to Dobry Start, w ramach którego uczniowie otrzymują 300 zł na wyprawkę szkolną, drugi – mniej znany – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Reklama

Komu należy się 300 złotych na wyprawkę?

Świadczenie 300+ to element rządowego programu Dobry Start, który ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi uczącymi się w szkole. Przysługuje ono rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka, a także osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub sprawującym pieczę zastępczą. 300 złotych jednorazowo przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole – od klasy pierwszej szkoły podstawowej aż do ukończenia 20. roku życia (lub 24 lat w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

Świadczenie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, zerówki, ani studentom. Warto też pamiętać, że program jest niezależny od dochodu – 300+ należy się wszystkim uprawnionym dzieciom bez względu na sytuację finansową rodziny.

Wniosek o świadczenie 300+ można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru są trzy główne kanały:

Portal Emp@tia, Platforma PUE ZUS, Bankowość elektroniczna – wiele banków oferuje opcję złożenia wniosku bezpośrednio przez swoje serwisy internetowe lub aplikacje mobilne.

Po złożeniu wniosku ZUS rozpatruje go w ciągu kilku tygodni. Środki są wypłacane wyłącznie na konto bankowe – nie ma możliwości otrzymania ich w gotówce.

Do kiedy można składać wnioski o 300+ na ucznia w roku szkolnym 2025/2026?

Wnioski o świadczenie 300+ można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 roku. Warto jednak pamiętać, że wnioski złożone do końca sierpnia gwarantują wypłatę pieniędzy jeszcze we wrześniu, a więc przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wnioski złożone później będą również rozpatrywane, ale wypłaty mogą nastąpić z opóźnieniem.

Oprócz 300 złotych z programu Dobry Start, niektóre rodziny mogą ubiegać się także o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. To świadczenie przysługujące w ramach zasiłku rodzinnego.

100 złotych dodatku mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku szkolnym, jeśli spełniają kryterium dochodowe. Wynosi ono 674 złotych na osobę w rodzinie lub 764 złotych, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje raz w roku, na każde dziecko rozpoczynające naukę w szkole – od I klasy podstawowej do zakończenia nauki, ale nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia (lub 24. roku życia – przy niepełnosprawności).

Wniosek o 100 złotych dodatku składa się razem z wnioskiem o zasiłek rodzinny. Należy to zrobić w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty obejmują m.in. zaświadczenia o dochodach, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) oraz dokument potwierdzający naukę dziecka.

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego można składać od 1 sierpnia 2025 roku do 31 października 2025 roku. Warto jednak zrobić to jak najwcześniej, by otrzymać świadczenie w pierwszych tygodniach nauki.

Dla kogo 400 złotych w roku szkolnym 2025/2026?

400 złotych mogą otrzymać rodziny, które spełniają warunki przyznania obu świadczeń: 300 zł w ramach Dobrego Startu i 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

To wsparcie kierowane przede wszystkim do rodzin o niższych dochodach, ale w praktyce wiele dzieci w wieku szkolnym może skorzystać z tej podwójnej pomocy zwłaszcza, jeśli ich sytuacja materialna uprawnia do pobierania zasiłku rodzinnego.

Połączenie obu świadczeń daje realne wsparcie finansowe przed początkiem roku szkolnego, kiedy zakupy wyprawki, mundurków czy sprzętu elektronicznego bywają sporym obciążeniem dla budżetu. Warto zatem dopilnować terminów i formalności, by nie stracić należnego wsparcia.