- Pobierasz 800 plus? Pamiętaj, aby złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który trwa od czerwca. Jeśli zrobisz to do końca miesiąca, otrzymasz pieniądze z wyrównaniem od czerwca. Jeśli wniosek trafi do nas w lipcu lub później, wsparcie otrzymasz od tego miesiąca – bez wyrównania – przypomina ZUS.

Ostatnie dni na złożenie wniosku o 800 plus

Nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy (od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026) rozpoczął się 1 lutego, ale nie wszyscy jeszcze dopełnili formalności. Czasu zostało bardzo niewiele. Tylko do końca czerwca można złożyć wniosek i zachować ciągłość wypłat. Spóźnienie będzie kosztowne. Złożenie dokumentów dopiero w lipcu oznacza utratę części świadczenia.

Termin nie dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci

Termin składania wniosków o 800 plus do końca czerwca dotyczy tylko rodziców, którzy chcą kontynuować pobieranie świadczenia. Rodzice nowo narodzonych maluchów nie muszą się nim przejmować – w ich przypadku obowiązuje inny, indywidualny termin. Na złożenie wniosku o świadczenie mają oni 3 miesiące od dnia narodzin dziecka. Jeśli zdążą w tym czasie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. To oznacza, że młodzi rodzice nie stracą żadnej wypłaty, nawet jeśli dziecko przyszło na świat pod koniec okresu naboru ogólnego.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, co znacząco upraszcza i przyspiesza cały proces. Najwygodniejszym sposobem jest skorzystanie z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, gdzie po zalogowaniu należy wypełnić odpowiedni formularz. Alternatywnie, wniosek można przesłać również za pośrednictwem bankowości elektronicznej (większość banków udostępnia taką możliwość w swoim systemie), portalu Emp@tia lub aplikacji mobilnej mZUS. Niezależnie od wybranej metody, do jego wypełnienia potrzebne będą podstawowe dane dziecka i rodzica (lub opiekuna), w tym numer PESEL oraz informacje o miejscu zamieszkania. Złożenie wniosku zajmuje zwykle kilka minut, a jego potwierdzenie można od razu pobrać w formacie PDF.

Za niezłożenie wniosku w terminie można stracić 800 złotych

Brak złożenia wniosku o 800 plus w terminie może skutkować realną stratą finansową. Jeśli rodzic nie złoży dokumentów do końca czerwca, nie otrzyma wyrównania za pominięte miesiące – nawet jeśli wniosek złoży później. To oznacza, że na każde dziecko zamiast pełnej kwoty 9600 zł rocznie, można otrzymać tylko 8800 zł, a więc o 800 zł mniej.

Dla wielu rodzin, szczególnie tych z kilkorgiem dzieci, taka strata może być bardzo odczuwalna. Przykładowo: jeśli ktoś wychowuje trójkę dzieci i spóźni się z wnioskiem, może stracić aż 2400 złotych za jeden miesiąc.