Ocena wpływu na budżet: „niskie miliardy”

We wtorek na antenie TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański pytany o to, ile może zyskać budżet państwa na ograniczeniu świadczenia 800+ jedynie dla pracujących cudzoziemców, ocenił, że będą to „niskie miliardy”. - Niskie miliardy to jest oczywiście poniżej pięciu miliardów złotych, natomiast tutaj dokładnych szacunków dzisiaj (...) nie podam - sprecyzował minister.

Cel zmian: uszczelnienie systemu i walka z patologiami

Zwrócił jednocześnie uwagę, że celem tego rozwiązania jest „uszczelnienie systemu” oraz „walka z patologiami”. - Chciałbym tutaj to również powiedzieć bardzo wyraźnie, że Ukraińcy w Polsce kontrybuują do gospodarki, płacą podatki, składki. Nie należy budować jakiejś fali niechęci wobec nich - zaznaczył Domański.

Nowy projekt ustawy

Rząd we wtorek ma zająć się rozwiązaniem przygotowanym po zawetowaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Chodzi o opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Nowy projekt, oprócz kwestii, które znalazły się w zawetowanej ustawie, zakłada powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 800 plus) dla cudzoziemców spoza UE z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy i z nauką dzieci w polskiej szkole. Proponowane przepisy mają umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu wypłaty świadczeń lub ich wstrzymania - comiesięczną weryfikację w rejestrze prowadzonym przez komendanta głównego Straży Granicznej spełnienia przesłanki zamieszkiwania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Dobry Start” dla cudzoziemców

Ponadto, w projekcie uzależniono prawo do świadczenia „Dobry Start” przez cudzoziemców od spełnienia warunku dotyczącego aktywności zawodowej, bądź podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk informował w piątek, że do projektu wprowadzono m.in. zmianę wskaźnika dotyczącego wysokości minimalnego wynagrodzenia, który dawałby cudzoziemcom prawo do świadczeń. W pierwszej wersji wskaźnik ten wynosił 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. - Po dyskusji też z MRPiPS (Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - PAP) uznaliśmy, że będzie to 50 proc. - przekazał.