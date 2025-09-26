- Ile kosztuje drewno opałowe z Lasów Państwowych we wrześniu 2025? [Cennik]
- Ile kosztuje drewno opałowe u prywatnych sprzedawców we wrześniu 2025? [Cennik]
- Ile kosztuje drewno opałowe w marketach we wrześniu 2025?
- M³, MP, MPU, MPN – co oznaczają jednostki miary objętości drewna?
- Jakie drewno najlepiej nadaje się na opał?
- Ile drewna potrzeba na zimę do ogrzania domu o powierzchni 100 m2?
Ile kosztuje drewno opałowe z Lasów Państwowych we wrześniu 2025? [Cennik]
Aktualne ceny drewna opałowego we wrześniu 2025 w wybranych nadleśnictwach:
Nadleśnictwo Łąck
- iglaste – 172,20 zł/m3;
- grab, buk – 307,50 zł/m3;
- dąb, dąb czerwony, jesion – 270,60 zł /m3;
- brzoza, klon, wiąz, akacja, jesion pospolity – 246,00 zł/m3;
- olsza, czeremcha – 221,40 zł/m3;
- topola, osika, wierzba, lipa – 147,60 zł/m3.
Nadleśnictwo Wejherowo
- modrzew, jodła, daglezja, sosna, świerk – 220,17 zł/m3;
- buk, grab, jesion, wiąz, dąb – 289,05 zł/m3;
- brzoza – 246,00 zł/m3;
- pozostałe drewno liściaste twarde – 234,93 zł/m3;
- drewno liściaste miękkie – 166,05 zł.
Nadleśnictwo Brzesko
- jodła, świerk, sosna, modrzew – 190,65 zł/m3;
- buk, dąb, jesion, grab, pozostałe twarde – 238,62 zł/m3;
- lipa, osika, wierzba, kasztanowiec, topola – 190,65 zł/m3.
Podane stawki za drewno opałowe odnoszą się do surowca świeżo ściętego, który przed użyciem musi zostać odpowiednio sezonowany. Należy pamiętać, że zgodnie z aktualnymi przepisami antysmogowymi w piecach i kominkach wolno palić jedynie drewnem o wilgotności nieprzekraczającej 20 proc.
Ile kosztuje drewno opałowe u prywatnych sprzedawców we wrześniu 2025? [Cennik]
We wrześniu ceny drewna opałowego u prywatnych sprzedawców systematycznie rosną wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym. W składach prywatnych dostępne jest drewno świeże, o wilgotności przekraczającej 30 proc. oraz drewno suszone (sezonowane) o wilgotności poniżej 20 proc.
Aktualne ceny drewna opałowego we wrześniu 2025 u wybranych sprzedawców:
Drewnosklad.pl
|Gatunek
|Cena drewna świeżego
|Cena drewna suszonego
|Sosna
|280 zł/mp
|480 zł/mp
|Mix liściasty
|320 zł/mp
|520 zł/mp
|Olcha
|350 zł/mp
|560 zł/mp
|Brzoza
|350 zł/mp
|560 zł/mp
|Dąb
|380 zł/mp
|620 zł/mp
|Buk
|420 zł/mp
|660 zł/mp
|Grab
|460 zł/mp
|700 zł/mp
|Jesion
|460 zł/mp
|700 zł/mp
INTER-KUK
|Gatunek
|Cena drewna świeżego
|Cena drewna suszonego
|Osika
|200-270 zł/mp
|Sosna
|220-290 zł/mp
|370-420 zł/mp
|Olcha
|300-370 zł/mp
|Brzoza
|300-370 zł/mp
|480-530 zł/mp
|Klon
|330-400 zł/mp
|Jesion
|420,00 zł/mp
|Dąb
|340-410 zł/mp
|500-550 zł/mp
|Buk
|340-410 zł/mp
|520-570 zł/mp
|Grab
|370-440 zł/mp
|550-600 zł/mp
Skład Opału Kosecki
- grab – 440 zł/mpu;
- buk – 420 zł/mpn;
- dąb – 340 zł/mpn;
- jesion – 340 zł/mpn;
- jawor 330 zł/mpn;
- sosna, jodła, modrzew – 290 zł/mpn.
Ile kosztuje drewno opałowe w marketach we wrześniu 2025?
Drewno opałowe dostępne jest zarówno w paletach o objętości 1 metra przestrzennego, jak i w mniejszych paczkach. Ceny za 1 mp drewna liściastego kształtują się następująco: 448–498 zł w Castoramie, 459 zł w Leroy Merlin oraz 459 zł w OBI. Natomiast za mniejsze opakowania, które wystarczają na kilka rozpaleń w kominku, trzeba zapłacić od 22.
M³, MP, MPU, MPN – co oznaczają jednostki miary objętości drewna?
W cennikach drewna opałowego często można spotkać różne jednostki miary, co bywa źródłem nieporozumień przy porównywaniu ofert. Najczęściej używa się określeń: m³ (metr sześcienny) – czyli objętość litego drewna bez pustych przestrzeni; mp (metr przestrzenny) – objętość drewna nasypowego, uwzględniająca luki między kawałkami; mpu (metr przestrzenny układany) – drewno starannie poukładane, dzięki czemu wolnych przestrzeni jest mniej, a faktyczna ilość drewna większa niż w mp; oraz mpn (metr przestrzenny nieukładany) – drewno nasypane luzem, gdzie wolnych przestrzeni jest więcej. W praktyce oznacza to, że ta sama ilość drewna mierzona w różnych jednostkach może wyglądać inaczej, dlatego przed zakupem warto sprawdzić, w której jednostce sprzedawca podaje cenę.
Jakie drewno najlepiej nadaje się na opał?
Do palenia w kominkach nie zaleca się drewna iglastego. Zawiera ono dużo żywicy, która podczas spalania powoduje strzelanie iskrami, zostawiając trudne do usunięcia plamy w otoczeniu. Dodatkowo wytwarza sporo dymu i sadzy, osadzającej się na ścianach kominka oraz wewnątrz przewodu kominowego.
Znacznie lepszym wyborem jest drewno liściaste, szczególnie twarde, takie jak grab, dąb czy buk. Zawiera niewiele żywicy, spala się równomiernie, daje dużo ciepła i produkuje niewielką ilość dymu, co pozwala dłużej utrzymać czystość kominka. Miękkie gatunki, jak lipa czy topola, są mniej wartościowe – ich niska gęstość i kaloryczność sprawiają, że potrzeba ich prawie dwa razy więcej, aby uzyskać tyle samo energii, co z drewna twardego.
Poszczególne gatunki drewna liściastego różnią się właściwościami:
- brzoza – łatwo się rozpala, nawet po krótkim sezonowaniu, spala się dość szybko, daje ładny płomień i mało smoły;
- buk – pali się długo i spokojnie, ma wysoką wartość opałową, generuje dużo ciepła;
- dąb – spala się powoli, zawiera garbniki o charakterystycznym zapachu, nadaje się także do wędzenia, ma wysoką kaloryczność;
- drzewa owocowe (jabłoń, grusza, wiśnia) – palą się równym płomieniem, wydzielając przyjemny aromat, również stosowane są do wędzenia;
- grab – uznawany za najlepsze drewno opałowe, spala się wolno, nie daje dużego płomienia, ale zapewnia najwięcej ciepła;
- jesion – kaloryczne i długo palące się drewno, choć trudne do rozłupania, dlatego rzadziej wybierane;
- olcha – źle się pali, jeśli nie jest dobrze wysuszona, ale ceniona do wędzenia potraw;
- topola – ma bardzo niską wartość opałową, szybko się spala, nadaje się głównie jako podpałka.
Ile drewna potrzeba na zimę do ogrzania domu o powierzchni 100 m2?
Na ogrzanie domu o powierzchni 100 m² potrzeba średnio od 5 do 7 m³ drewna opałowego na sezon grzewczy, choć dokładna ilość uzależniona jest od kilku kluczowych czynników: jakości ocieplenia budynku, rodzaju wykorzystywanego drewna oraz warunków pogodowych w danym roku. W przypadku starszych, gorzej izolowanych nieruchomości zapotrzebowanie będzie zdecydowanie większe, natomiast nowoczesne, dobrze ocieplone domy mogą zużyć nawet kilkukrotnie mniej opału.
Najważniejsze czynniki wpływające na zużycie drewna opałowego:
- Izolacja budynku – im lepsze ocieplenie ścian, dachu i stolarki okiennej, tym mniejsze straty ciepła, a co za tym idzie – niższe zużycie opału.
- Rodzaj drewna – twarde gatunki (np. buk, grab, dąb) mają wyższą wartość opałową niż drewno miękkie (np. topola, lipa), dlatego potrzeba ich mniej.
- Pogoda w sezonie grzewczym – mroźne zimy podnoszą zapotrzebowanie na energię, co automatycznie oznacza większe zużycie drewna.
- Sposób użytkowania pieca/kominka – intensywne, codzienne palenie wymaga większej ilości opału niż okazjonalne dogrzewanie pomieszczeń.
Przykładowe orientacyjne wartości zużycia drewna opałowego:
- Dom dobrze ocieplony: zużycie ok. 3,5 m³ drewna na sezon.
- Dom o przeciętnym standardzie izolacji: 5–7 m³ drewna.
- Starszy, słabo ocieplony budynek: nawet 16–19 m³ drewna rocznie.
Jak obliczyć zapotrzebowanie na drewno opałowe?
- Określ potrzeby energetyczne domu – dla starszych budynków 100 m² wynoszą one zwykle ok. 15 000–18 000 kWh rocznie, a dla nowych, lepiej izolowanych ok. 10 000 kWh.
- Sprawdź wartość opałową drewna – np. suche drewno bukowe daje ok. 2030 kWh/m³.
- Podziel zapotrzebowanie przez wartość opałową – przykładowo 10 000 kWh ÷ 2030 kWh/m³ = ok. 4,9 m³ drewna na sezon.