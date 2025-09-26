Ile kosztuje drewno opałowe z Lasów Państwowych we wrześniu 2025? [Cennik]

Aktualne ceny drewna opałowego we wrześniu 2025 w wybranych nadleśnictwach:

Nadleśnictwo Łąck

iglaste – 172,20 zł/m3;

grab, buk – 307,50 zł/m3;

dąb, dąb czerwony, jesion – 270,60 zł /m3;

brzoza, klon, wiąz, akacja, jesion pospolity – 246,00 zł/m3;

olsza, czeremcha – 221,40 zł/m3;

topola, osika, wierzba, lipa – 147,60 zł/m3.

Nadleśnictwo Wejherowo

modrzew, jodła, daglezja, sosna, świerk – 220,17 zł/m3;

buk, grab, jesion, wiąz, dąb – 289,05 zł/m3;

brzoza – 246,00 zł/m3;

pozostałe drewno liściaste twarde – 234,93 zł/m3;

drewno liściaste miękkie – 166,05 zł.

Nadleśnictwo Brzesko

jodła, świerk, sosna, modrzew – 190,65 zł/m3;

buk, dąb, jesion, grab, pozostałe twarde – 238,62 zł/m3;

lipa, osika, wierzba, kasztanowiec, topola – 190,65 zł/m3.

Podane stawki za drewno opałowe odnoszą się do surowca świeżo ściętego, który przed użyciem musi zostać odpowiednio sezonowany. Należy pamiętać, że zgodnie z aktualnymi przepisami antysmogowymi w piecach i kominkach wolno palić jedynie drewnem o wilgotności nieprzekraczającej 20 proc.

Ile kosztuje drewno opałowe u prywatnych sprzedawców we wrześniu 2025? [Cennik]

We wrześniu ceny drewna opałowego u prywatnych sprzedawców systematycznie rosną wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym. W składach prywatnych dostępne jest drewno świeże, o wilgotności przekraczającej 30 proc. oraz drewno suszone (sezonowane) o wilgotności poniżej 20 proc.

Aktualne ceny drewna opałowego we wrześniu 2025 u wybranych sprzedawców:

Drewnosklad.pl

Gatunek Cena drewna świeżego Cena drewna suszonego Sosna 280 zł/mp 480 zł/mp Mix liściasty 320 zł/mp 520 zł/mp Olcha 350 zł/mp 560 zł/mp Brzoza 350 zł/mp 560 zł/mp Dąb 380 zł/mp 620 zł/mp Buk 420 zł/mp 660 zł/mp Grab 460 zł/mp 700 zł/mp Jesion 460 zł/mp 700 zł/mp

INTER-KUK

Gatunek Cena drewna świeżego Cena drewna suszonego Osika 200-270 zł/mp Sosna 220-290 zł/mp 370-420 zł/mp Olcha 300-370 zł/mp Brzoza 300-370 zł/mp 480-530 zł/mp Klon 330-400 zł/mp Jesion 420,00 zł/mp Dąb 340-410 zł/mp 500-550 zł/mp Buk 340-410 zł/mp 520-570 zł/mp Grab 370-440 zł/mp 550-600 zł/mp

Skład Opału Kosecki

grab – 440 zł/mpu;

buk – 420 zł/mpn;

dąb – 340 zł/mpn;

jesion – 340 zł/mpn;

jawor 330 zł/mpn;

sosna, jodła, modrzew – 290 zł/mpn.

Ile kosztuje drewno opałowe w marketach we wrześniu 2025?

Drewno opałowe dostępne jest zarówno w paletach o objętości 1 metra przestrzennego, jak i w mniejszych paczkach. Ceny za 1 mp drewna liściastego kształtują się następująco: 448–498 zł w Castoramie, 459 zł w Leroy Merlin oraz 459 zł w OBI. Natomiast za mniejsze opakowania, które wystarczają na kilka rozpaleń w kominku, trzeba zapłacić od 22.

M³, MP, MPU, MPN – co oznaczają jednostki miary objętości drewna?

W cennikach drewna opałowego często można spotkać różne jednostki miary, co bywa źródłem nieporozumień przy porównywaniu ofert. Najczęściej używa się określeń: m³ (metr sześcienny) – czyli objętość litego drewna bez pustych przestrzeni; mp (metr przestrzenny) – objętość drewna nasypowego, uwzględniająca luki między kawałkami; mpu (metr przestrzenny układany) – drewno starannie poukładane, dzięki czemu wolnych przestrzeni jest mniej, a faktyczna ilość drewna większa niż w mp; oraz mpn (metr przestrzenny nieukładany) – drewno nasypane luzem, gdzie wolnych przestrzeni jest więcej. W praktyce oznacza to, że ta sama ilość drewna mierzona w różnych jednostkach może wyglądać inaczej, dlatego przed zakupem warto sprawdzić, w której jednostce sprzedawca podaje cenę.

Jakie drewno najlepiej nadaje się na opał?

Do palenia w kominkach nie zaleca się drewna iglastego. Zawiera ono dużo żywicy, która podczas spalania powoduje strzelanie iskrami, zostawiając trudne do usunięcia plamy w otoczeniu. Dodatkowo wytwarza sporo dymu i sadzy, osadzającej się na ścianach kominka oraz wewnątrz przewodu kominowego.

Znacznie lepszym wyborem jest drewno liściaste, szczególnie twarde, takie jak grab, dąb czy buk. Zawiera niewiele żywicy, spala się równomiernie, daje dużo ciepła i produkuje niewielką ilość dymu, co pozwala dłużej utrzymać czystość kominka. Miękkie gatunki, jak lipa czy topola, są mniej wartościowe – ich niska gęstość i kaloryczność sprawiają, że potrzeba ich prawie dwa razy więcej, aby uzyskać tyle samo energii, co z drewna twardego.

Poszczególne gatunki drewna liściastego różnią się właściwościami:

brzoza – łatwo się rozpala, nawet po krótkim sezonowaniu, spala się dość szybko, daje ładny płomień i mało smoły;

– łatwo się rozpala, nawet po krótkim sezonowaniu, spala się dość szybko, daje ładny płomień i mało smoły; buk – pali się długo i spokojnie, ma wysoką wartość opałową, generuje dużo ciepła;

– pali się długo i spokojnie, ma wysoką wartość opałową, generuje dużo ciepła; dąb – spala się powoli, zawiera garbniki o charakterystycznym zapachu, nadaje się także do wędzenia, ma wysoką kaloryczność;

– spala się powoli, zawiera garbniki o charakterystycznym zapachu, nadaje się także do wędzenia, ma wysoką kaloryczność; drzewa owocowe (jabłoń, grusza, wiśnia) – palą się równym płomieniem, wydzielając przyjemny aromat, również stosowane są do wędzenia;

– palą się równym płomieniem, wydzielając przyjemny aromat, również stosowane są do wędzenia; grab – uznawany za najlepsze drewno opałowe, spala się wolno, nie daje dużego płomienia, ale zapewnia najwięcej ciepła;

– uznawany za najlepsze drewno opałowe, spala się wolno, nie daje dużego płomienia, ale zapewnia najwięcej ciepła; jesion – kaloryczne i długo palące się drewno, choć trudne do rozłupania, dlatego rzadziej wybierane;

– kaloryczne i długo palące się drewno, choć trudne do rozłupania, dlatego rzadziej wybierane; olcha – źle się pali, jeśli nie jest dobrze wysuszona, ale ceniona do wędzenia potraw;

– źle się pali, jeśli nie jest dobrze wysuszona, ale ceniona do wędzenia potraw; topola – ma bardzo niską wartość opałową, szybko się spala, nadaje się głównie jako podpałka.

Ile drewna potrzeba na zimę do ogrzania domu o powierzchni 100 m2?

Na ogrzanie domu o powierzchni 100 m² potrzeba średnio od 5 do 7 m³ drewna opałowego na sezon grzewczy, choć dokładna ilość uzależniona jest od kilku kluczowych czynników: jakości ocieplenia budynku, rodzaju wykorzystywanego drewna oraz warunków pogodowych w danym roku. W przypadku starszych, gorzej izolowanych nieruchomości zapotrzebowanie będzie zdecydowanie większe, natomiast nowoczesne, dobrze ocieplone domy mogą zużyć nawet kilkukrotnie mniej opału.

Najważniejsze czynniki wpływające na zużycie drewna opałowego:

Izolacja budynku – im lepsze ocieplenie ścian, dachu i stolarki okiennej, tym mniejsze straty ciepła, a co za tym idzie – niższe zużycie opału.

– im lepsze ocieplenie ścian, dachu i stolarki okiennej, tym mniejsze straty ciepła, a co za tym idzie – niższe zużycie opału. Rodzaj drewna – twarde gatunki (np. buk, grab, dąb) mają wyższą wartość opałową niż drewno miękkie (np. topola, lipa), dlatego potrzeba ich mniej.

– twarde gatunki (np. buk, grab, dąb) mają wyższą wartość opałową niż drewno miękkie (np. topola, lipa), dlatego potrzeba ich mniej. Pogoda w sezonie grzewczym – mroźne zimy podnoszą zapotrzebowanie na energię, co automatycznie oznacza większe zużycie drewna.

– mroźne zimy podnoszą zapotrzebowanie na energię, co automatycznie oznacza większe zużycie drewna. Sposób użytkowania pieca/kominka – intensywne, codzienne palenie wymaga większej ilości opału niż okazjonalne dogrzewanie pomieszczeń.

Przykładowe orientacyjne wartości zużycia drewna opałowego:

Dom dobrze ocieplony : zużycie ok. 3,5 m³ drewna na sezon.

: zużycie ok. 3,5 m³ drewna na sezon. Dom o przeciętnym standardzie izolacji : 5–7 m³ drewna.

: 5–7 m³ drewna. Starszy, słabo ocieplony budynek: nawet 16–19 m³ drewna rocznie.

Jak obliczyć zapotrzebowanie na drewno opałowe?