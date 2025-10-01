300 zł na dziecko - 300 plus

300 zł na dziecko przewiduje program "Dobry Start". W zeszłym roku o 300 zł wnioskowało 4,9 mln osób w całej Polsce. To jednorazowe świadczenie, które powinno być przeznaczone na zakup książek, zeszytów, przyborów szkolnych i innych rzeczy niezbędnych do nauki w szkole podstawowej, liceum, szkole policealnej i innych placówkach edukacyjnych. Przysługuje na dziecko do 20 roku życia albo 24 roku życia, gdy jest to dziecko z niepełnosprawnością. Jak liczy się wiek dziecka do 300 plus? ZUS tłumaczy, że bierze pod uwagę wiek rocznikowy czyli osoba, która ukończyła 20 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego 2025/2026, jest uprawniona do świadczenia.

Ważne 300 zł z programu "Dobry Start" nie dotyczy zerówek i studiów.

Do kiedy 300 zł na dziecko?

Ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o 300 zł jest 30 listopada 2025 roku. Na kolejne świadczenie trzeba będzie czekać do rozpoczęcia roku szkolnego 2026/2027.

Jak złożyć wniosek o 300 zł na dziecko?

Wniosek może złożyć rodzic lub opiekun prawny dziecka na PUE ZUS. Uczniowie pełnoletni, niebędący na utrzymaniu rodziców, mogą sami złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną. To samo dotyczy osób usamodzielnianych, wychodzących z pieczy zastępczej.

Gdy ZUS przyzna 300 plus, pojawi się informację w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS (informacja o przyznaniu świadczenia). Jeśli wniosek będzie niekompletny, ubezpieczony otrzyma wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników. W sytuacji nieprzyznania 300 zł w skrzynce odbiorczej będzie decyzja odmawiająca.

Zmiany w 300 zł na dziecko od 2025 r.

Po zmianach przepisów 300 zł na dziecko przysługuje uchodźcom z Ukrainy tylko wtedy, gdy dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.