Raport oceniający skutki ataku hakerów na Jaguar Land Rover sporządziła firma Cyber Monitoring Centre (CMC), w której skład wchodzą eksperci branżowi, w tym były szef brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC). Jak wynika z ustaleń ekspertów CMC, straty wynikające z cyberataku sięgają 1,9 miliarda funtów, czyli 2,55 miliarda dolarów i mogą być jeszcze wyższe, jeżeli wystąpią nieoczekiwane opóźnienia w przywracaniu produkcji do poziomu sprzed ataku hakerskiego.

Jak czytamy w raporcie, szacunki CMC „odzwierciedlają poważne zakłócenia w działalności produkcyjnej JLR, w jego wielopoziomowym łańcuchu dostaw produkcyjnych oraz w organizacjach niższego szczebla, w tym w salonach dealerskich”. Z ustaleń CMC wynika, że skutki ataku cyberataku na JLR dotknęły ponad 5000 organizacji w całym kraju.

Najbardziej dotkliwy cybaratak w Wielkiej Brytanii

W ocenie ekspertów CMC ten incydent może być najbardziej dotkliwym gospodarczo cyberatakiem, jaki dotknął Wielką Brytanię. Natomiast „zdecydowana większość skutków finansowych wynikała ze spadku produkcji w JLR i u jego dostawców” – oceniają eksperci w raporcie CMC.

Przestój w produkcji JLR spowodowanym atakiem hakerskim trwał prawie sześć tygodni. Reuters przypomina, że producent luksusowych samochodów ma trzy fabryki w Wielkiej Brytanii, które łącznie produkują około 1000 samochodów dziennie.

Jaguar Land Rover nie był pierwszy

Incydent związany z atakiem na Jaguar Land Rover był jednym z serii głośnych ataków hakerskich, które dotknęły w tym roku duże brytyjskie firmy.

Jednym z nich był kwietniowy atak hakerów na sieć handlową Marks & Spencer. W wyniki włamania, które sparaliżowało usługi online na dwa miesiące, firma straciła około 300 milionów funtów (około 400 milionów dolarów).

JLR z rządowym wsparciem

Według szacunków analityków, każdy tydzień przestoju w produkcji, to strata dla JLR około 50 milionów funtów. W tej sytuacji brytyjski rząd postanowił wesprzeć firmę, przyznając pod koniec września gwarancję pożyczki w wysokości 1,5 miliarda funtów na wsparcie dostawców.

Źródło: Reuters