"Generalnie raczej spodziewamy się stabilizacji kursu złotego. Dużym ryzkiem są przelane na konto PGNiG środki od Gazpromu. Nikt nie wie, czy te środki zostaną przewalutowane, a kwota jest ogromna. Jeżeli do tego nie dojdzie, to EUR/PLN będzie poruszać się w trendzie bocznym, powyżej 4,40. Natomiast gdyby doszło do przewalutowania, to przy obecnej płynności, która jest fatalna, prawdopodobnie obserwowalibyśmy duży spadek kursu poniżej 4,40" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING BŚ Piotr Popławski.

Rosyjski koncern Gazprom we wtorek przekazał na konto polskiej PGNiG 1,5 mld USD nadpłaty za gaz, dostarczany po 1 listopada 2014 roku. Zwrot tej kwoty nakazał stronie rosyjskiej Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w wyroku z 30 marca 2020 roku.

EUR/PLN spada w czwartek po południu o ok. 0,3 proc. do 4,4660.

RYNEK DŁUGU

"Polskie obligacje będą śledzić zachowania rynków bazowych - w kraju nie ma ciekawych danych, a najbliższa aukcja sprzedaży MF jest pod koniec miesiąca. Krzywa powinna się cały czas stromić. Ten proces uległby wyhamowaniu, gdyby Ministerstwo Finansów dorzuciło na rynek sporo więcej krótkoterminowych obligacji, a na razie robi wręcz odwrotnie, ponieważ na aukcjach zamiany zdejmuje z rynku krótkie papiery, których płynnościowo potrzebują banki" - powiedział Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rośnie o 2 pb do wynosi 0,70 proc., a niemieckich spada o 2 pb. -0,42 proc.