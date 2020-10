Jak podaje portal Statista, Bitcoin był kiedyś warty jeszcze więcej: pod koniec 2017 roku, ta kryptowaluta osiągnęła rynkową kapitalizację na poziomie ponad 300 miliardów dolarów. W tym roku Bitcoin zaczął przyciągać inwestorów głównego nurtu. Szał na punkcie tej waluty cyfrowej katapultował jej wartość do nowych poziomów, doprowadził jednak również do nieuniknionego krachu w 2018 roku i wartości rynkowej, która spadła wówczas do 56 miliardów.

Mniejszymi graczami na rynku kryptowalut są Tether (16 mld dolarów) i XRP (10 mld dolarów). Ta pierwsza waluta odnotowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy znaczny wzrost wartości o około 13 miliardów dolarów, co zapewniło jej trzecie miejsce. Z drugiej strony XRP stracił około 8,5 mld wartości rynkowej i przesunął się na czwarte miejsce.