Niedawno z chińskiej fabryki firmy MSI skradziono karty graficzne do pecetów o wartości 340 tys. dol. Po ujawnieniu tej informacji miłośnicy wirtualnej rozrywki tylko zazgrzytali zębami z bezsilności – bo upragnionych kart, i to nie tylko tych najnowszych generacji, od kilku miesięcy niemal nie można kupić. To na rynku sytuacja bez precedensu, która szybko nie ulegnie zmianie.

Bitcoin pojawił się po krachu finansowym 2008 r., a miał go wymyślić Satoshi Nakamoto. Czy to pseudonim jednej osoby czy grupy – nie wiadomo. Jak działa bitcoin? W dużym skrócie – to cyfrowa waluta, którą można przesyłać bezpośrednio z wirtualnego portfela jednej osoby do portfeli innych osób. Bez centralnego administratora i pośredników. Wszystkie transakcje są publicznie dostępne i nieodwracalne – są zapisywane w portfelach wszystkich właścicieli waluty; gdy X dokona przelewu Y, program natychmiast ogłasza wykonaną transakcję w sieci bitcoina i oprogramowanie reszty użytkowników sprawdza poprawność transakcji. Wszelkie próby zmiany danych w bloku (blockchain) doprowadziłyby do unieważnienia wszystkich kolejnych wpisów. Bloki to cyfrowe zapisy transakcji, które tworzą się co 10 minut.