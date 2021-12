Wartość gotówki w starych walutach, która wciąż może być zamieniona na euro, wynosi obecnie w Europie ok. 8,5 mld euro – wynika z obliczeń agencji Bloomberg.

Nie wiadomo jednak, jaka część tych środków zostanie zamieniona na wspólną walutę oraz nie wiadomo, dlaczego dotychczas tego nie zrobiono. Eksperci podejrzewają, że część z tych środków to zapomniane oszczędności, a część chciano zachować w ramach pamiątki z poprzedniej epoki.

Zdecydowana większość gotówki denominowanej w starych walutach znajduje się obecnie w Niemczech, gdzie do dziś Bundesbank wymienia niemieckie marki na euro. Władze innych państw są jednak mniej cierpliwe: we Francji, Hiszpanii i Włoszech taka wymiana nie jest już możliwa, a w Portugalii nie można wymieniać już monet, zaś banknoty będą mogły być zamienione na euro do lutego 2022 roku.

Wspólna waluta

Euro po raz pierwszy zostało wprowadzone 1 stycznia 2002 roku – trzy lata po opracowaniu koncepcji wspólnej waluty. Początkowo euro wprowadzono w dwunastu krajach ówczesnego Eurolandu. Później do grupy tej dołączały w różnych latach inne państwa, takie jak na przykład Cypr, Estonia czy Słowacja.

Europejski Bank Centralny pracuje obecnie nad nowym wzorem banknotów euro, które mają zostać zaprojektowane do 2024 roku. EBC może również do końca tej dekady wprowadzić cyfrowe euro.