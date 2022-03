"Co do poziomów dla EUR/PLN, wydaje mi się, że bezpiecznym założeniem jest to, że poziom 5,0/EUR, a z drugiej strony poziom 4,65, stanowią punkty graniczne dla tego, co będziemy obserwować na EUR/PLN. Spodziewam się właśnie ruchów w tym przedziale, ale powinny być one co raz mniejsze, jeśli chodzi o skalę dziennych wahań. W najbliższych dniach, na początku tygodnia w związku z dużą niepewnością, należy założyć, że będziemy obserwować kurs EUR/PLN w przedziale 4,70-4,80. Jest to dosyć szeroki range, ale wynika z dużej niepewności i dużej zmienności, na którą należy się przygotować" - powiedział PAP Biznes ekonomista BNP Paribas Wojciech Stępień.

"Na krótkoterminowe wahania złotego będzie wpływać głównie sentyment do ryzyka, a ten pozostanie zależny od oczekiwań, na ile realistyczne lub nie będzie podpisanie zawieszenia broni pomiędzy Rosją i Ukrainą. Drugą rzeczą będzie zachowanie cen surowców. Tu kontekst związany z ryzykiem wywołanym wojną być może nie przekłada się jeden do jednego, ale także ma znaczenie. Bo mamy taką zależność, że jeśli ceny surowców rosną, obserwujemy presję na osłabienie złotego. Jeśli pojawia się jakiś spadkowy ruch na ropie naftowej, to złoty raczej się umacnia. Także wydaje mi się, że to będą podstawowe dwa czynniki wpływające na złotego" – powiedział ekonomista BNP Paribas.

Po godzinie 15.35 EUR/PLN rósł o 0,51 proc. do 4,706, a USD/PLN zwyżkował 4,267. W tym kurs USD/PLN rósł o 1,17 proc. w okolice 4,269, a EUR/USD spadało o 0,60 proc. do 1,102.

RYNEK DŁUGU

Zdaniem Wojciecha Stępnia, w najbliższych dniach na 10-latkach będzie można obserwować poziomy rentowności pomiędzy 4,7 proc. a 5,0 proc.

"Poniedziałek wyznaczyliśmy szczyty w kontekście oczekiwań na to jak mocno nasze stopy procentowe będą musiały wzrosnąć, w stawkach FRA zbliżyliśmy się do poziomu 6 proc. Od tamtego czasu mamy drobne cofnięcie, na czym zyskują obligacje, bo obserwujemy przesunięcie się krzywej w stronę niższych rentowności. Myślę, że jesteśmy już blisko dołku jeżeli chodzi o cofnięcie się rentowności. Wydaje mi się, że w najbliższych dniach na 10-latkach będziemy obserwowali poziomy rentowności pomiędzy 4,7 proc., a 5,0 proc." – powiedział ekonomista.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych zniżkują o 3,5 pb do 2,157 proc., a niemieckich spadają o 2,5 pb 0,368 proc.