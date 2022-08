Złoty w środę o godz. 7.45 osłabiał się w stosunku do euro o 0,17 proc. do 4,72 zł; do franka szwajcarskiego o 0,22 proc., za którego trzeba płacić 4,85 zł.

Polska waluta zyskiwała 0,15 proc. wobec dolara amerykańskiego, który w porannym handlu kosztuje 4,64 zł.

Kurs euro we wtorek przed godz. 18.49 wyniósł 4,71 zł, franka szwajcarskiego 4,84 zł, a dolara 4,61 zł.