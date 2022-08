Złoty w poniedziałek po południu umocnił się do dolara. Ok. godz. 17 kurs dolara wynosił nieco ponad 4,6 zł, co oznacza, że dolar stracił niespełna 0,6 proc. na wartości od początku handlu.

W stosunku do euro kurs złotego prawie się nie zmienił. Ok. godz. 17 kurs wspólnej waluty wynosił niespełna 4,71 zł, a więc tyle, co na początku dnia. Za to złoty osłabił się w stosunku do franka szwajcarskiego o nieco ponad 0,5 proc. Frank kosztował 4,83 zł. (PAP)

autor: Marek Siudaj