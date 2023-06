W piątek ok. godz. 7.40 złoty osłabiał się wobec: euro o 0,26 proc., do 4,43 zł; dolara o 0,54 proc., do 4,05 zł; franka szwajcarskiego o 0,16 proc., do 4,51 zł.

W czwartek około godziny 17.50 euro kosztowało 4,43 zł, dolar 4,04 zł, a frank szwajcarski - 4,51 zł.

