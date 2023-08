W czwartek po godz. 17.20 euro umacniało się do złotego o 0,29 proc., do 4,46 zł. Podobną skalę umocnienia notował także dolar amerykański (0,3 proc.), który kosztował 4,07 zł. Najwięcej, bo 0,62 proc. polska waluta traciła do franka szwajcarskiego, który kosztował 4,66 zł.

W czwartek przed godz. 8 euro było wyceniane na 4,44 zł, dolar - 4,07 zł, a frank - 4,63 zł.