Kurs złotego w środę rano pozostawał stabilny. Złoty umocnił się do dolara o niespełna 0,5 proc. i w efekcie dolar ok. godz. 7.00 kosztował 4,1 zł. Także w stosunku do franka złoty umocnił się o mniej niż 0,5 proc., co obniżyło kurs franka do nieco ponad 4,67 zł. Z kolei w stosunku do euro złoty stracił 0,02 proc. i ok. godz. 7.00 euro kosztowało niespełna 4,48 zł.

W poniedziałek po południu euro kosztowało 4,45 zł, dolar 4,08 zł, a frank szwajcarski 4,64 zł.

Reklama

Autor: Marek Siudaj