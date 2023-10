Złoty w poniedziałek rano o blisko 0,3 proc. stracił do dolara, który ok. godz. 7.15 kosztował niespełna 4,34 zł. Złoty za to o niespełna 0,05 proc. umocnił się do euro, które ok. godz. 7.15 kosztowało blisko 4,58 zł. Złoty zyskał także w stosunku do franka szwajcarskiego, który kosztował 4,76 zł.

W piątek po południu euro kosztowało prawie 4,59 zł, dolar 4,35 zł, a frank 4,76 zł.

Reklama

autor: Marek Siudaj