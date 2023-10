Złoty w czwartek ok. godz. 17.30 umocnił się do euro o 0,54 proc., które było wyceniane na 4,45 zł, amerykańskiego dolara o 0,20 proc., za którego płacono 4,22 zł, a do szwajcarskiego franka o 0,50 proc., który kosztował 4,70 zł.

Polska waluta w czwartek rano, ok. godz. 7.30 osłabiała się wobec: euro o 0,18 proc., do 4,48 zł; franka szwajcarskiego o 0,24 proc., do 4,73 zł i dolara amerykańskiego o 0,46 proc., do 4,24 zł.