Polska waluta we wtorek zdrożała w stosunku do euro 0,04 proc. Euro było wyceniane na 4,34 zł. Złoty zyskał też w stosunku do dolara o 0,14 proc., za którego płacono ok. 4,04 zł. Kurs złotego wzmocnił się również wobec franka szwajcarskiego o 0,01 proc. Frank kosztował 4,64 zł.

Złoty w poniedziałek po godzinie 7. tracił do głównych walut. W stosunku do euro 0,31 proc., w stosunku do dolara 0,33 proc., a do franka 0,22 proc. Euro kosztowało nieco ponad 4,32 zł, dolar 4 zł, a frank ponad 4,62 zł. (PAP)