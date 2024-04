Złoty ok. godz. 7.20 osłabiał się do euro o 0,35 proc., wycenianego na prawie 4,32 zł. Do dolara, za którego trzeba było płacić niemal 4,07 zł, polska waluta traciła 0,40 proc. Do franka szwajcarskiego złoty tracił 0,31 proc., wycena tej waluty przekraczała 4,45 zł.

W poniedziałek po południu za euro trzeba było płacić 4,29 zł, dolar amerykański kosztował 4,03 zł, a frank szwajcarski 4,40 zł. (PAP)