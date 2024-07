W środę rano polska waluta straciła na wartości w stosunku do euro 0,08 proc., które wyceniano, na 4,27 zł. Złoty w stosunku do dolara osłabił się o 0,13 proc., dolar kosztował więc 3,94 zł. Kurs złotego spadł także w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,17 proc., za którego płacono 4,42 zł. (PAP)