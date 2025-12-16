Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację w sprawie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (BDP)

W odpowiedzi na interpelację posła Michała Kowalskiego (PiS), wiceminister finansów Jurand Drop przedstawił stanowisko resortu w kwestii potencjalnego wprowadzenia w Polsce bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP).

Koszty i uzasadnienie finansowe

Wiceminister Drop szczegółowo wyliczył potencjalne koszty BDP zakładającego wypłatę 1300 zł miesięcznie każdemu dorosłemu Polakowi, wskazując na astronomiczne obciążenie budżetu:

Miesięczny koszt: około 40 miliardów złotych.

Roczny koszt: niemal 480 miliardów złotych.

Skala obciążenia: Kwota ta stanowiłaby około 75 proc. zaplanowanych rocznych dochodów budżetu państwa oraz ponad 12 proc. prognozowanego Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Jurand Drop zaznaczył również, że wprowadzenie BDP pociągnęłoby za sobą konieczność rezygnacji z innych, obecnie funkcjonujących świadczeń społecznych, takich jak 13. i 14. emerytura czy różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej. Podkreślił, że łączny obecny koszt wszystkich pozaubezpieczeniowych świadczeń pieniężnych (w tym 800 plus) wynosi niespełna 200 mld zł, czyli ponad dwukrotnie mniej niż przewidywany koszt samego BDP.

Stanowisko rządu w sprawie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (BDP)

W świetle tych analiz resort finansów jednoznacznie oświadczył, że: Ministerstwo Finansów obecnie nie planuje wprowadzenia rozwiązania w postaci bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Perspektywa socjologiczna i kontrargumenty

Dr Maciej Szlinder, socjolog i zwolennik BDP (w formie pilotażu), przedstawił odmienną optykę, nazywając argumenty o niemożliwości sfinansowania programu "złudzeniem księgowym". Jego zdaniem, tak ogromny koszt wynika jedynie z założenia, że BDP zostałby wprowadzony bez żadnych zmian do istniejącego systemu. W rzeczywistości, aby program miał sens finansowy, konieczna jest gruntowna reforma systemu podatkowego.

Kluczowa zmiana: Socjolog wskazał na potrzebę dostosowania podatków dochodowych do nowej rzeczywistości.

Efekt netto: Dzięki takiemu dostosowaniu część wypłacanych przez państwo pieniędzy natychmiast wracałaby do budżetu w postaci podatków. Oznacza to, że koszt BDP nie byłby równy jego kwocie brutto, lecz byłby znacznie niższy, stanowiąc wydatek netto.

