Nowe świadczenie mieszkaniowe zatwierdzone. Nawrocki przeznacza do 1800 zł miesięcznie na pomoc Polakom

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która zmienia zasady zakwaterowania i poprawia warunki służby dla funkcjonariuszy ośmiu polskich służb: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Ochrony Państwa.

Kluczowe postanowienia ustawy

Głównym elementem nowych regulacji jest wprowadzenie comiesięcznego, nieopodatkowanego dofinansowania mieszkaniowego, z którego funkcjonariusze mogą skorzystać, przeznaczając je na wynajem lub spłatę kredytu hipotecznego.

Wysokość wsparcia: Kwota dofinansowania wyniesie od 900 zł do 1800 zł, w zależności od lokalizacji pełnienia służby.

Zmiana formy zakwaterowania: Ustawa wprowadza jednolite rozwiązania dla wszystkich wymienionych służb, wzorowane na tych obowiązujących w Siłach Zbrojnych. Zamiast dotychczasowego prawa do lokalu mieszkalnego, funkcjonariusze zyskują prawo wyboru formy zakwaterowania.

Cel i kontekst ustawy

Zarówno prezydent Nawrocki, jak i minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, podkreślili znaczenie nowej ustawy, określając ją jako "gigantyczny zastrzyk finansowy" i właściwą decyzję wynikającą z porozumienia. Głównym celem przepisów jest zachęcenie Polaków do wstępowania do służb mundurowych i zatrzymanie obecnych funkcjonariuszy, co ma pomóc w zmniejszeniu braków kadrowych (wakatów). Minister Kierwiński zauważył, że najwyższe świadczenie w wysokości 1800 zł w Warszawie ma przeciwdziałać największej tam, bo 25-procentowej, luce etatowej. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, zaznaczył, że ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom służb mundurowych, aby należycie zabezpieczyć ich potrzeby mieszkaniowe, co ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej, gdzie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom.