Prognozy waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 roku

Nadchodząca podwyżka świadczeń dla seniorów jest ściśle powiązana z przewidywanym wskaźnikiem waloryzacji, który według aktualnych szacunków ma ukształtować się na poziomie około 4,9 procent. Taka korekta stawek ma bezpośrednie przełożenie na portfele osób pobierających świadczenia zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Proces ten jest kluczowy dla zachowania realnej wartości nabywczej emerytur w obliczu zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Reklama

Reklama

Przewidywana wysokość trzynastej emerytury z ZUS i KRUS

Wartość trzynastej emerytury w 2026 roku zostanie tradycyjnie zrównana z kwotą najniższego świadczenia emerytalnego obowiązującego po marcowej waloryzacji. Biorąc pod uwagę prognozy zakładające wzrost o blisko 4,9 procent, minimalna emerytura powinna wzrosnąć z obecnych 1878,92 zł brutto do poziomu około 1970,98 zł brutto. Dla statystycznego seniora oznacza to dodatkowe wsparcie większe o ponad 92 zł w ujęciu brutto, co po odliczeniu obciążeń podatkowo-składkowych przełoży się na kwotę wyższą o około 83,78 zł netto. Istotną cechą tego dodatku jest jego powszechność, co oznacza, że otrzymają go wszyscy uprawnieni emeryci oraz renciści bez względu na to, jak wysokie są ich regularne comiesięczne wpływy. Za realizację przelewów odpowiedzialne będą odpowiednio ZUS oraz KRUS.

Terminy wypłat dodatkowych świadczeń pieniężnych dla rolników

Zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym, harmonogram dystrybucji dodatkowych środków w 2026 roku nie ulegnie modyfikacjom. Seniorzy ubezpieczeni w systemie rolniczym mogą spodziewać się trzynastej emerytury wraz z kwietniowym przekazem świadczenia podstawowego. Z kolei czternasta emerytura zostanie przelana we wrześniu 2026 roku. Cały proces odbywa się w sposób automatyczny, co oznacza, że beneficjenci nie są zobligowani do wypełniania jakichkolwiek formularzy czy składania wniosków w urzędach, gdyż instytucje wypłacające same dokonają niezbędnych operacji księgowych.

Zasady przyznawania czternastej emerytury oraz kryteria dochodowe

Czternasta emerytura w swojej podstawowej formie również ma odpowiadać kwocie minimalnego świadczenia, jednak w jej przypadku ustawodawca przewidział dodatkowe ograniczenia finansowe. Pełna suma trafi wyłącznie do tych osób, których regularna emerytura lub renta nie przekracza progu 2900 zł brutto. W sytuacji, gdy pobierane świadczenie jest wyższe od tego limitu, stosuje się mechanizm złotówka za złotówkę, który sukcesywnie pomniejsza wartość dodatku o każdą złotówkę nadwyżki nad wskazanym progiem. Osoby dysponujące bardzo wysokimi dochodami emerytalnymi muszą liczyć się z tym, że czternaste świadczenie nie zostanie im przyznane w ogóle.

Problem zamrożonego progu dochodowego a realna wartość czternastej emerytury

Mimo że zasady wypłat wydają się stałe, w rzeczywistości coraz szersza grupa seniorów otrzymuje czternastą emeryturę w kwocie niższej niż maksymalna lub zostaje całkowicie wykluczona z kręgu odbiorców. Wynika to z faktu, że o ile podstawowe emerytury są corocznie podnoszone w ramach waloryzacji, o tyle limit uprawniający do pełnej czternastki pozostaje zamrożony na poziomie 2900 zł brutto. W efekcie po marcowych podwyżkach w 2026 roku wiele osób przekroczy ten ustawowy próg, co doprowadzi do sytuacji, w której nominalny wzrost emerytury podstawowej spowoduje jednoczesne obniżenie lub utratę prawa do pełnego czternastego świadczenia.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego