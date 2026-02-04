Terminy wypłat emerytur w lutym 2026. Kto otrzyma pieniądze wcześniej?

ZUS standardowo wypłaca świadczenia w dniach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 każdego miesiąca. Jeśli jednak któryś z tych dni jest wolny od pracy, obowiązują zasady szczególne.

Termin 1. lutego (Niedziela): Osoby z tym terminem otrzymają środki już w piątek 30 stycznia. To ważna informacja dla planujących zakupy na początku miesiąca. Termin 15. lutego (Niedziela): Tutaj sytuacja się powtarza. Przelew na konto lub wizyta listonosza nastąpi najpóźniej w piątek 13 lutego. Pozostałe terminy (5, 6, 10, 20, 25 lutego): Te daty wypadają w dni robocze, więc wypłaty będą realizowane zgodnie z planem.

Wypłaty emerytur w lutym 2026. Przelew na konto vs. przekaz pocztowy

Warto pamiętać, że termin wypłaty to dzień, w którym pieniądze powinny być już u świadczeniobiorcy.

W przypadku konta bankowego: Środki są dostępne zazwyczaj w godzinach porannych w dniu wypłaty.

W przypadku poczty: Listonosz dostarcza gotówkę w godzinach swojej pracy. Jeśli seniora nie ma w domu, konieczna będzie wizyta w placówce pocztowej z awizo.

Luty to ostatnia "stara" emerytura. Co z marcową waloryzacją?

Lutowy przelew jest ostatnim w tej wysokości. Już od 1 marca 2026 roku wejdzie w życie coroczna waloryzacja. Według aktualnych szacunków opartych na inflacji i wzroście płac, wskaźnik wyniesie ok. 5,08 proc. Przykład: Osoba pobierająca dziś 2500 zł brutto, od marca może liczyć na ok. 127 zł podwyżki miesięcznie.

FAQ - Najczęstsze pytania o wypłaty emerytur w lutym