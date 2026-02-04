Terminy wypłat emerytur w lutym 2026. Kto otrzyma pieniądze wcześniej?
ZUS standardowo wypłaca świadczenia w dniach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 każdego miesiąca. Jeśli jednak któryś z tych dni jest wolny od pracy, obowiązują zasady szczególne.
- Termin 1. lutego (Niedziela): Osoby z tym terminem otrzymają środki już w piątek 30 stycznia. To ważna informacja dla planujących zakupy na początku miesiąca.
- Termin 15. lutego (Niedziela): Tutaj sytuacja się powtarza. Przelew na konto lub wizyta listonosza nastąpi najpóźniej w piątek 13 lutego.
- Pozostałe terminy (5, 6, 10, 20, 25 lutego): Te daty wypadają w dni robocze, więc wypłaty będą realizowane zgodnie z planem.
Wypłaty emerytur w lutym 2026. Przelew na konto vs. przekaz pocztowy
Warto pamiętać, że termin wypłaty to dzień, w którym pieniądze powinny być już u świadczeniobiorcy.
- W przypadku konta bankowego: Środki są dostępne zazwyczaj w godzinach porannych w dniu wypłaty.
- W przypadku poczty: Listonosz dostarcza gotówkę w godzinach swojej pracy. Jeśli seniora nie ma w domu, konieczna będzie wizyta w placówce pocztowej z awizo.
Luty to ostatnia "stara" emerytura. Co z marcową waloryzacją?
Lutowy przelew jest ostatnim w tej wysokości. Już od 1 marca 2026 roku wejdzie w życie coroczna waloryzacja. Według aktualnych szacunków opartych na inflacji i wzroście płac, wskaźnik wyniesie ok. 5,08 proc. Przykład: Osoba pobierająca dziś 2500 zł brutto, od marca może liczyć na ok. 127 zł podwyżki miesięcznie.
FAQ - Najczęstsze pytania o wypłaty emerytur w lutym
- Czy muszę dzwonić do ZUS, jeśli przelew nie przyjdzie rano? Nie, banki księgują wpłaty w różnych sesjach (ELIXIR). Poczekaj do końca dnia roboczego.
- Czy w lutym jest wypłacana 13. emerytura? Nie, "trzynastki" są planowane na kwiecień 2026 roku.