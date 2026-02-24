Resort poinformował o złożeniu wniosku o wpis do wykazu prac legislacyjnych projektu ustawy o podatku rekompensującym od niektórych usług, - tzw. podatkiem cyfrowym. Nowy podatek ma być formą "rekompensaty” od usług świadczonych na terytorium Polski przez globalne firmy technologiczne. Chodzi o takie firmy jak Google, Meta (Facebook, Instagram), Amazon, Apple czy Microsoft. Opodatkowane mają zostać usługi polegające na:

umieszczaniu na interfejsie cyfrowym reklamy ukierunkowanej do użytkowników,

udostępnianiu wielostronnych platform cyfrowych umożliwiających interakcję między użytkownikami lub zawieranie transakcji między nimi,

sprzedaży, licencjonowaniu lub innym odpłatnym przekazywaniu zgromadzonych danych o użytkownikach, generowanych w wyniku ich aktywności online.

Podatek obejmie także popularne "marketplace’y" i aplikacje, takie jak Temu, Shein, Allegro (choć tu ministerstwo przewiduje mechanizm odliczenia CIT - o czym dalej w artykule), a także platformy typu Uber, Glovo, Wolt czy Booking.com.

Ministerstwo zapewnia, że chodzi o wyrównanie warunków konkurencji:

– Dziś konkurencja na rynku cyfrowym w Polsce jest zachwiana. Firmy, które płacą podatki w Polsce, są w gorszej sytuacji niż te, które świadczą u nas usługi cyfrowe z zagranicy. To ogranicza konkurencyjność krajowych podmiotów, zmniejsza naszą suwerenność cyfrową i uszczupla dochody budżetu państwa – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Rozwój nowoczesnych form działalności gospodarczej nierzadko wyprzedza obowiązujące regulacje prawne, w szczególności w zakresie systemów podatkowych. Aktualnych przepisów podatkowych nie sformułowano z myślą o przedsiębiorstwach, które mają charakter globalny, wirtualny bądź posiadają tylko ograniczoną obecność fizyczną. Resort podkreśla, że wraz z przenoszeniem się gospodarki do sfery cyfrowej nierówności te będą się tylko pogłębiać.

Podstawa opodatkowania i stawka nowego podatku cyfrowego

Podstawą opodatkowania ma być przychód osiągnięty w Polsce z określonych usług cyfrowych. Proponowana stawka nie ma być wyższa niż 3 proc.

Ministerstwo zapowiedziało mechanizm ochronny, który w teorii ma premiować firmy uczciwie rozliczające się w kraju. Podatek cyfrowy będzie można pomniejszyć o zapłacony w Polsce CIT. W praktyce oznacza to, że firma najpierw wyliczy podatek od przychodu, a następnie odejmie od niego zapłacony wcześniej podatek dochodowy. Jeśli CIT okaże się wyższy – dopłata wyniesie zero.

Resort argumentuje, że nowe przepisy mają uderzyć przede wszystkim w podmioty unikające opodatkowania i "transferujące zyski do rajów podatkowych". Z opodatkowania wyłączone zostaną m.in.:

portale publikujące własne materiały redakcyjne,

platformy działające w modelu subskrypcyjnym oparte na własnych treściach,

banki, ubezpieczyciele i fundusze inwestycyjne,

producenci prowadzący własne sklepy internetowe (jeśli nie pośredniczą dla innych marek),

dostawcy infrastruktury chmurowej i usług telekomunikacyjnych.

Co ciekawe, nowego podatku w swoim podstawowym modelu subskrypcyjnym nie zapłacą przedsiębiorstwa takie jak Netflix, Disney+ czy Spotify, ponieważ usługi polegające na dostarczaniu własnych treści cyfrowych również objęto wyłączeniem.

Eksperci z Warsaw Enterprise Institute nie mają złudzeń. Ich zdaniem podatek cyfrowy ma niewiele wspólnego z rekompensatą:

- To nic innego jak zwykły podatek wyłudzeniowy, którego celem nie jest nawet łatanie deficytu budżetowego (bo przychody będą relatywnie niskie), a tak naprawdę uderzenie w kapitał zagraniczny dla celów stricte politycznych - oceniają.

Doświadczenia innych państw pokazują, że najwięksi gracze, jak Google czy Meta, rzadko ponoszą realny koszt nowych obciążeń. Zwykle wliczaja je w ceny reklam, prowizji czy usług. To oznacza droższe kampanie marketingowe, wyższe opłaty dla sprzedawców internetowych, a w konsekwencji – wyższe ceny produktów i usług.

Nowy podatek może więc przełożyć się na droższe zakupy online, wyższe prowizje na platformach rezerwacyjnych, droższe przejazdy czy dostawy jedzenia. Ostatecznie rachunek trafi do konsumenta – przy każdej płatności w internecie.

„Wprowadzenie podatku od usług cyfrowych to w istocie próba nałożenia swoistej akcyzy na nowoczesne technologie”

Eksperci zwracają też uwagę na możliwe konsekwencje międzynarodowe. Stany Zjednoczone od lat krytycznie podchodzą do podatków cyfrowych:

- To strzał w relacjach z USA. Administracja w Waszyngtonie od dawna traktuje podatki cyfrowe jako bariery handlowe wymierzone w amerykański biznes. Donald Trump już wcześniej zapowiadał retorsje, w tym cła odwetowe i, co najbardziej niepokojące, ograniczenie transferu kluczowych technologii do Europy. W dobie wyścigu o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji, taki konflikt może trwale zablokować rozwój polskiego sektora AI czy produkcji półprzewodników.

