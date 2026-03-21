Czy 22 marca to niedziela handlowa, czy może jutro obowiązuje zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? Takimi rozterkami z pewnością nie przejmują się bywalcy Żabki, która tradycyjnie pozostaje otwarta bez względu na to, jaka niedziela wypada w kalendarzu.

Niedziela handlowa 22.03.2026. Sklepy otwarte 22 marca, czy jutro jest zakaz handlu?

Weekend to czas, gdy po całym tygodniu często kończą się domowe zapasy, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym dniu, na przykład w niedzielę, o ile jest to niedziela handlowa. Pojawia się więc pytanie: czy w niedzielę 22 marca sklepy są otwarte?

Niestety dla tych, którzy planowali jutro zakupy, nie mamy dobrych wiadomości. 22 marca przypada niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych jest zamknięta. Są jednak wyjątki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami otwarte mogą być m.in. sklepy sieci Żabka, małe sklepy prywatne obsługiwane przez właścicieli oraz stacje benzynowe.

Sklepy otwarte w niedzielę 22.03.2026. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

Niedziela 22 marca nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni zwolnionych z zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostanie jutro zamknięta. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać weekend na uzupełnienie domowych zapasów, 22 marca zakupy w supermarketach i galeriach handlowych nie będą możliwe.

Zakupy w niedzielę 22.03.2026 będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych głównie w Żabkach, które mogą być otwarte dzięki temu, że często działają jako placówki prowadzone przez franczyzobiorców. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na poniedziałek 23 marca, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Sklepy otwarte w niedzielę 22.03.2026. Jakie sklepy są jutro otwarte?

Warto pamiętać, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że 22 marca 2026 roku legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

apteki,

stacje benzynowe,

piekarnie i cukiernie,

sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,

punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte w niedzielę 22.03.2026 mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt będzie czynny w niedzielę.

Niedziele handlowe 2026. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Na najbliższą niedzielę handlową trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać. Najbliższy termin, w którym zakaz handlu nie obowiązuje, przypada 29 marca 2026 roku. W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2026. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

W 2024 roku parlament nie przyjął zmian w przepisach dotyczących zakazu handlu w niedziele. W 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty przez Sejm. W efekcie nadal obowiązują dotychczasowe regulacje, które dopuszczają handel jedynie w ośmiu niedzielach w roku.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie dnia wolnego od pracy w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy niedziel handlowych. Ma to ułatwić zakupy przed świętami Bożego Narodzenia, szczególnie osobom, które odkładają je na ostatnią chwilę.

Pozostałe propozycje, takie jak częściowe złagodzenie zakazu handlu w niedziele, skrócenie godzin otwarcia sklepów czy rozszerzenie wyjątków, wciąż pozostają na etapie prac w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku zasady nie ulegną zmianie. Zakupy w większych sklepach i centrach handlowych będzie można zrobić wyłącznie w wyznaczonych ośmiu niedzielach handlowych.