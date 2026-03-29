Miliony na wyciągnięcie ręki

Marzenia o bogactwie mogą się spełnić w kilka chwil. Wystarczy dać szansę losowi. Mówi się, że los uśmiecha się do tych w czepku urodzonych, tak jak do szczęściarzy, zgarniających fortuny w grach liczbowych.

Fortuna, która kołem się toczy, okazała się ostatnio wyjątkowo łaskawa. W ostatnich losowaniach Lotto i Lotto Plus padły trzy wygrane sięgające miliona złotych i więcej.

Największa z nich robi wrażenie nawet na tych, którzy do podobnych historii podchodzą z dystansem. - Aż 32 060 068,20 zł wygrał gracz, który postanowił nie wychodzić z domu i zagrać online" - podał Totalizator Sportowy. Co więcej, była to piąta najwyższa wygrana w historii gry.

„Chybił trafił” i miliony znikąd

W tej historii jest jeszcze jeden szczegół, który działa na wyobraźnię: zwycięzca nie wybierał liczb samodzielnie. Zdał się na przypadek, korzystając z metody „na chybił trafił”. I to właśnie przypadek okazał się trafiony idealnie. Zwycięskie liczby z losowania 24 marca to: 9, 13, 16, 17, 38, 45.

Kumulacja rosła od końca lutego, przyciągając kolejne zakłady i kolejne nadzieje. W tym czasie — poza główną wygraną — padło ponad milion mniejszych nagród o łącznej wartości przekraczającej 40 milionów złotych.

Dopłacili złotówkę, wygrali po milionie

Czasem wystarczy niewielka decyzja, by historia potoczyła się zupełnie inaczej. Dwóch graczy, którzy zdecydowali się dopłacić złotówkę i zagrać w Lotto Plus, wygrało po milionie złotych. Jeden z kuponów kupiono online, drugi — w Rybniku przy ul. Broniewskiego 22. Zwycięskie liczby: 7, 16, 21, 25, 34, 37.

"Bieżący miesiąc okazuje się rekordowy dla tej gry - 'szóstkę' trafiło w nim już osiem osób. Wynik ten może zostać jeszcze pobity, bo w marcu gracze będą mieli jeszcze trzy okazje zagrać w Lotto Plus" - czytamy w komunikacie.

Jedna zdrapka, jeden numer, jedna historia

Nie tylko klasyczne losowania przynoszą wielkie pieniądze. W Stargardzie ktoś sięgnął po zdrapkę „HIT 2 000 000 ZŁ” i trafił główną wygraną przypisaną do liczby 18. Koszt? 30 zł.

To już trzecia wysoka wygrana w tym mieście, a sama kolektura ma swoją historię — w styczniu 2024 roku padła tam nagroda warta ponad pół miliona złotych.

Rekordy, które działają na wyobraźnię

Choć 32 miliony złotych brzmią imponująco, to nie jest rekord. Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w 2017 roku i wyniosła ponad 36,7 mln zł. Kolejne miejsca zajmują wygrane z Ziębic, Gdyni i Sławna.

Są też historie zbiorowe — jak kumulacja z 2016 roku, gdy do wygrania było prawie 58 mln zł, ale ostatecznie padły trzy „szóstki”, każda po około 19 mln.

Czy matematyka może pomóc szczęściu?

Entuzjazm graczy studzą naukowcy. Prof. dr hab. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Zielonogórskiego na co dzień zajmuje się teorią gier, ekonomią matematyczną oraz rachunkiem prawdopodobieństwa. Czy można pomóc losowi? — Nie ma co się łudzić. Nie istnieją modele matematyczne, które zwiększyłyby szanse na wygraną – mówił naukowiec w rozmowie z „Faktem”.

Jak wyjaśniał, prawdopodobieństwo trafienia głównej nagrody można łatwo obliczyć — Dokładną szansę na wygraną można wyliczyć z kalkulatorem. Ze wzoru znanego każdemu nauczycielowi matematyki wynika, że szansa dla jednego losu wynosi około 1 dzielone przez 14 milionów — wyjaśniał profesor Nowak. Jak podkreślał, jedynym sposobem na jej zwiększenie jest kupno większej liczby kuponów. W praktyce oznacza to, że nawet przy 100 losach prawdopodobieństwo wygranej rośnie jedynie do około 1 na 140 tysięcy — wciąż bardzo niewiele.

— Jest tylko jeden sposób na wygraną: aby mieć 100 procent pewności na trafienie szóstki, trzeba wypełnić niemal 14 milionów różnych kuponów! A to koszt, którego nikt rozsądny nie poniesie — mówi "Faktowi" profesor.

Algorytmy kontra przypadek

W świecie, w którym sztuczna inteligencja potrafi analizować niemal wszystko, pojawia się pytanie, czy może też „rozgryźć” Lotto?

Grupa włoskich studentów postanowiła to sprawdzić. Najpierw wygrali równowartość kilku tysięcy euro. Potem — po poprawieniu algorytmu — prawie 43 tysiące. Jak opisano w „La Repubblica”, ich system analizował archiwalne wyniki i wskazywał liczby o — teoretycznie — większym prawdopodobieństwie ponownego wylosowania.

– Doskonale wiemy, że Lotto to gra czystego przypadku, ale chcieliśmy sprawdzić, czy sztuczna inteligencja jest w stanie wykryć pewne prawidłowości – tłumaczyli studenci.

Fortuna nadal rzuca monetą

Brzmi jak początek rewolucji? Niekoniecznie. Nawet najbardziej zaawansowane modele nie są w stanie wyeliminować tego, co w Lotto najważniejsze — czystego przypadku. Eksperci pozostają zgodni: analiza danych może być ciekawostką, może wspierać intuicję, ale nie zmienia zasad gry. A te są niezmienne od lat — czasem los się uśmiecha. A czasem, bez słowa, odwraca się plecami.