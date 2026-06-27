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Niedziela handlowa 28.06.2026: sklepy otwarte 28 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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44 minut temu
Niedziela handlowa 28.06.2026: sklepy otwarte 28 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 28.06.2026: sklepy otwarte 28 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?/Shutterstock
Czy 28.06.2026 jest niedziela handlowa? Wiele osób planuje dzisiaj większe zakupy, dlatego sprawdzamy, czy w niedzielę 28 czerwca otwarte będą sklepy, takie jak Biedronka, Lidl, Auchan i Carrefour, czy tylko Żabka. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

Czy 28 czerwca to niedziela handlowa, czy dzisiaj obowiązuje zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? Takimi rozterkami z pewnością nie przejmują się bywalcy Żabki, która tradycyjnie pozostaje otwarta bez względu na to, jaka niedziela wypada w kalendarzu.

Niedziela handlowa 28.06.2026. Sklepy otwarte 28 czerwca, czy dzisiaj jest zakaz handlu?

Weekend to czas, gdy po całym tygodniu często kończą się domowe zapasy, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym dniu, na przykład w niedzielę, o ile jest to niedziela handlowa. Pojawia się więc pytanie: czy w niedzielę 28 czerwca sklepy są otwarte?

Dla tych, którzy planowali dzisiaj większe zakupy, mamy dobre wiadomości. 28 czerwca przypada niedziela handlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych jest otwarta. To czwarta niedziela bez zakazu handlu w 2026 roku. Warto więc ją wykorzystać, bo kolejna taka okazja nie przytrafi się szybko.

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Sklepy otwarte w niedzielę 28.06.2026. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

W niedzielę 28.06.2026 sklepy będą otwarte. W związku z tym w niedzielę handlową odwiedzić będzie można sklepy, takie jak Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour, Kaufland, Tesco, Netto czy Stokrotka, a także mniejsze sklepy spożywcze, w tym te spod znaki Żabki.

Dzięki temu kupujący będą mogli wygodnie zrobić dzisiaj większe zakupy spożywcze, uzupełnić produkty codziennego użytku, takie jak artykuły chemiczne, pieczywo, nabiał, mięso, słodycze czy napoje. Duże sieci handlowe oferują w tym czasie także atrakcyjne promocje.

W niedzielę handlową 28.06.2026 otwarte będą także galerie handlowe, takie jak:

  • Westfield Mokotów,
  • Złote Tarasy,
  • Manufaktura,
  • Galeria Krakowska,
  • Galeria Wroclavia.

Sklepy otwarte w niedziele niehandlowe. Które sklepy omijają zakaz handlu w niedziele?

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że w niedziele niehandlowe legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

  • apteki,
  • stacje benzynowe,
  • piekarnie i cukiernie,
  • sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,
  • punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte w niedziele niehandlowe mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt jest czynny w niedziele.

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Niedziele handlowe 2026. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

28 czerwca to czwarta niedziela handlowa w 2026 roku. Na kolejną niedzielę bez zakazu handlu będzie trzeba trochę poczekać. W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2026. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

W 2024 roku parlament nie przyjął zmian w przepisach dotyczących zakazu handlu w niedziele. W 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty przez Sejm. W efekcie nadal obowiązują dotychczasowe regulacje, które dopuszczają handel jedynie w ośmiu niedzielach w roku.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie dnia wolnego od pracy w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy niedziel handlowych. Ma to ułatwić zakupy przed świętami Bożego Narodzenia, szczególnie osobom, które odkładają je na ostatnią chwilę.

Pozostałe propozycje, takie jak częściowe złagodzenie zakazu handlu w niedziele, skrócenie godzin otwarcia sklepów czy rozszerzenie wyjątków, wciąż pozostają na etapie prac w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku zasady nie ulegną zmianie. Zakupy w większych sklepach i centrach handlowych będzie można zrobić wyłącznie w wyznaczonych ośmiu niedzielach handlowych.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: sklepyhandelzakaz handluzakupy
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