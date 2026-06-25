Co teraz robić, żeby dostać pracę od ręki i dobrze zarobić. W tych branżach zatrudniają na pniu

Zamiast odpoczywać, decydują się na podjęcie pracy. To świetny sposób na podreperowanie domowego budżetu, zwłaszcza, że ofert na rynku pracy nie brakuje, choć jest ich mniej niż jeszcze kilka lat temu. Co więcej, w niektórych branżach stawki są wyjątkowo wysokie, wynika z analizy przygotowanej przez firmę Personnel Service

Wakacyjna praca nadal się opłaca

Dla wielu studentów lato to nie tylko czas odpoczynku, ale również okazja do zgromadzenia pieniędzy na kolejne miesiące nauki. Szczególnie dotyczy to osób studiujących w trybie dziennym, które w trakcie roku akademickiego mają ograniczone możliwości podejmowania pracy.

Zdaniem ekspertów rynku pracy zmienia się także podejście do wyjazdów zarobkowych za granicę. Coraz częściej okazuje się, że atrakcyjne wynagrodzenie można znaleźć również w Polsce. – Dla wielu studentów dwa lub trzy miesiące intensywnej pracy w wakacje to możliwość zgromadzenia środków na sporą część roku akademickiego. Ma to szczególne znaczenie dla osób studiujących dziennie, które w trakcie semestru mają ograniczone możliwości pracy. mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy Personnel Service.

- Jeszcze kilka lat temu wyjazd na saksy był domyślnym wakacyjnym planem polskiego studenta. Dziś ten rachunek wygląda inaczej. Po odliczeniu kosztów życia za granicą i przy obecnych stawkach oferowanych m.in. w budownictwie, praca w Polsce bywa bardziej opłacalna. Dodatkowo osoby do 26. roku życia korzystają z ulg podatkowych, dzięki czemu większa część wynagrodzenia trafia bezpośrednio na ich konto – dodaje specjalista.

Kelner może zarobić więcej niż specjalista

Najwyższe zarobki w sezonie wakacyjnym osiągają kelnerzy pracujący w najpopularniejszych miejscowościach turystycznych.

Choć podstawowa stawka godzinowa nie odbiega znacząco od innych prac sezonowych, to ostateczne wynagrodzenie często podnoszą napiwki. W szczycie sezonu najlepiej zarabiające osoby pracujące w gastronomii mogą otrzymywać nawet 150 zł netto za godzinę pracy. Dodatkowym atutem są bezpłatne posiłki, a niekiedy również zakwaterowanie zapewniane przez pracodawcę.

Budownictwo nie zwalnia tempa

Drugie miejsce w rankingu zajęli pracownicy budowlani. Letnie miesiące to tradycyjnie okres wzmożonych inwestycji, dlatego firmy intensywnie poszukują osób do pracy.

Według analizy Personnel Service osoby uczące się mogą liczyć na wynagrodzenie od 39 do 75 zł netto za godzinę. Z kolei pracownicy powyżej 26. roku życia otrzymują stawki mieszczące się w przedziale od 30 do 60 zł netto za godzinę.

Wysokie wynagrodzenia sprawiają, że branża budowlana pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych kierunków wakacyjnego zatrudnienia.

Opieka nad dziećmi coraz bardziej poszukiwana

Na trzecim miejscu zestawienia znalazły się opiekunki do dzieci. W okresie urlopowym rodzice coraz częściej szukają wsparcia zarówno na co dzień, jak i podczas rodzinnych wyjazdów.

W efekcie wynagrodzenia mogą sięgać nawet 63 zł netto za godzinę. Często dodatkową korzyścią jest zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie lub możliwość wyjazdu do atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tej branży część rozliczeń nadal odbywa się poza formalnym systemem zatrudnienia.

Festiwale i koncerty napędzają rynek pracy

Tuż za podium znalazły się osoby pracujące przy organizacji wydarzeń, koncertów i festiwali.

Rozbudowany kalendarz imprez sprawia, że organizatorzy poszukują hostess, pracowników obsługi wydarzeń oraz osób odpowiedzialnych za zaplecze techniczne i logistyczne.

Osoby do 26. roku życia mogą liczyć na wynagrodzenie wynoszące od 31 do 57 zł netto za godzinę. W przypadku starszych pracowników stawki mieszczą się w przedziale od 26 do 35 zł netto za godzinę.

Praca na wodzie daje wysokie stawki

W czołówce najlepiej opłacanych zajęć znaleźli się również instruktorzy sportów wodnych.

Dotyczy to przede wszystkim osób prowadzących zajęcia z kitesurfingu, paddleboardingu czy innych popularnych aktywności nad wodą. To jedna z niewielu prac sezonowych, która pozwala połączyć pasję z atrakcyjnym wynagrodzeniem.

Osoby poniżej 26. roku życia mogą zarabiać od 37 do 55 zł netto za godzinę. Starsi instruktorzy otrzymują stawki od 27 do 50 zł netto za godzinę.

Magazyny i logistyka nie narzekają na brak chętnych

Poza ścisłą czołówką rankingu znalazły się również branże, które co roku przyciągają tysiące osób szukających sezonowego zatrudnienia.

Jedną z nich jest logistyka i magazynowanie. W okresie wakacyjnym wzrasta liczba zamówień oraz potrzeby kadrowe firm handlowych i e-commerce.

Pracownicy powyżej 26. roku życia mogą liczyć na wynagrodzenie od 26 do 31 zł netto za godzinę. Uczące się osoby zarabiają od 32 do nawet 50 zł netto za godzinę. Takie oferty pojawiają się w wielu miastach, między innymi we Wrocławiu.

Zbiory, kolonie i gastronomia nadal dają zarobić

Dużym zainteresowaniem niezmiennie cieszą się prace przy zbiorach owoców i warzyw. W tym przypadku stawki wynoszą od 25 do 30 zł netto za godzinę, a osoby uczące się mogą otrzymać od 31 do 45 zł netto.

Podobnie wygląda sytuacja wychowawców kolonii i obozów. Ich wynagrodzenia mieszczą się zwykle w przedziale od 25 do 27,5 zł netto za godzinę, natomiast młodsze osoby mogą zarobić od 31 do 40,5 zł netto.

W sezonie letnim nie brakuje również ofert w gastronomii. Sprzedawcy lodów, pracownicy punktów gastronomicznych oraz sezonowych lokali otrzymują od 26 do 28 zł netto za godzinę, podczas gdy studenci mogą liczyć na stawki od 31 do 36 zł netto.

W wielu przypadkach dodatkowym źródłem dochodu są premie sprzedażowe, darmowe wyżywienie lub zakwaterowanie.

Hotele szukają pracowników przez całe wakacje

Wakacje to również czas wzmożonej rekrutacji w hotelach, pensjonatach i ośrodkach wypoczynkowych.

Najczęściej poszukiwani są recepcjoniści oraz osoby odpowiedzialne za obsługę gości. Wynagrodzenie pracowników powyżej 26. roku życia wynosi zwykle od 25 do 29 zł netto za godzinę. Osoby młodsze mogą liczyć na stawki mieszczące się w przedziale od 31 do 34,5 zł netto za godzinę.

Jak wynika z analizy Personnel Service, mimo mniejszej liczby ofert niż w poprzednich sezonach, wakacyjna praca nadal pozwala osiągnąć bardzo atrakcyjne zarobki. W wielu przypadkach dwa miesiące intensywnej pracy mogą przynieść dochód, który wystarczy na pokrycie znacznej części wydatków związanych z nauką i utrzymaniem w trakcie roku akademickiego.