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Polska stawia na AI. Rząd otwiera drogę do udziału w europejskiej Gigafabryce

oprac. Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
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dzisiaj, 06:00
logistyka, AI, sztuczna inteligencja, agent AI
Polska stawia na AI. Rząd otwiera drogę do udziału w europejskiej Gigafabryce/Shutterstock
Polska stawia na AI. Rząd otwiera drogę do udziału w europejskiej Gigafabryce

– Polska zagwarantowała wkład na ponad 400 milionów złotych w największe centrum obliczeniowe w naszej dotychczasowej historii. Teraz czas na zaangażowanie polskich firm, które będą mogły uczestniczyć w przetargu na budowę – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Gigafabryki AI będą projektowane, finansowane, budowane i eksploatowane przez prywatne konsorcja wyłonione w europejskim postępowaniu prowadzonym przez EuroHPC JU – unijną inicjatywę odpowiedzialną za rozwój infrastruktury superkomputerowej HPC, sztucznej inteligencji (AI) oraz kwantowej. W omawianym projekcie rolą państw członkowskich i Unii Europejskiej jest zagwarantowanie zakupu usług AI w początkowym okresie funkcjonowania Gigafabryki AI - co ma zwiększać przewidywalność przedsięwzięcia i ułatwić jego komercyjną realizację. Deklarowane zaangażowanie Polski obejmuje zakup usług AI o wartości 100 mln EUR w latach 2028-2033, przy analogicznym wkładzie Unii Europejskiej.

Europejski program Gigafabryk AI

Gigafabryki AI to inicjatywa Komisji Europejskiej i EuroHPC JU, której celem jest budowa nowej generacji wielkoskalowej infrastruktury obliczeniowej przeznaczonej do trenowania, rozwijania i wdrażania najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Będzie to największa infrastruktura AI budowana dotychczas w Europie.

Program ma wzmocnić europejską suwerenność technologiczną oraz zapewnić przedsiębiorstwom, nauce i sektorowi publicznemu dostęp do infrastruktury działającej zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

W pierwszym europejskim postępowaniu EuroHPC JU planuje wybór siedmiu Gigafabryk AI – czterech projektów średniej skali (Lot 1) oraz trzech projektów dużej skali (Lot 2). Polska ubiega się o realizację projektu w ramach Lot 1. Gigafabryka będzie rozwijana etapowo – od infrastruktury odpowiadającej co najmniej 25 tys. akceleratorów AI (ekwiwalent NVIDIA H100) do docelowej skali co najmniej 75 tys. GPU.

Co oznacza projekt dla Polski?

Lokalizacja Gigafabryki AI w Polsce oznaczałaby powstanie jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych dla sztucznej inteligencji w Europie. Wartość przedsięwzięcia może przekroczyć 10 mld zł, przy czym całość nakładów inwestycyjnych poniesie prywatne konsorcjum realizujące projekt.

Nowa infrastruktura umożliwi rozwój i wdrażanie zaawansowanych modeli AI oraz ich wykorzystanie m.in. w ochronie zdrowia, przemyśle, cyberbezpieczeństwie, administracji publicznej i badaniach naukowych. Gigafabryka AI stworzy warunki do realizacji najbardziej wymagających projektów AI przez duże przedsiębiorstwa, w tym trenowania dużych modeli oraz prowadzenia analiz danych na skalę przemysłową. Jednocześnie zapewni startupom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do infrastruktury obliczeniowej, której samodzielna budowa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

Gigafabryka AI będzie również istotnym uzupełnieniem rozwijanego w Polsce ekosystemu sztucznej inteligencji, obejmującego m.in. Fabryki AI, polskie modele AI oraz inicjatywy wspierające rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji.

Projekt będzie także impulsem dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. Przyczyni się do napływu inwestycji, tworzenia wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, rozwoju kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji oraz zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca realizacji zaawansowanych przedsięwzięć technologicznych.

Kolejne kroki

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi obecnie uzgodnienia z EuroHPC JU dotyczące dokumentacji programu oraz rozmowy z państwami członkowskimi zainteresowanymi współpracą przy projektach Gigafabryk AI. Rozmowy dotyczą m.in. wzajemnych deklaracji zakupu usług AI, które mają zwiększyć szanse na lokalizację Gigafabryki AI w Polsce oraz zapewnić dostęp do europejskiej infrastruktury również w przypadku realizacji projektu w innym państwie członkowskim.

Zgodnie z harmonogramem EuroHPC JU ogłoszenie europejskiego postępowania planowane jest w lipcu 2026 r. Następnie konsorcja będą miały 15 tygodni na przygotowanie ofert. Podpisanie umów ze zwycięskimi konsorcjami planowane jest na początku 2027 r., a uruchomienie Gigafabryk AI przewidywane jest w 2028 r.

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Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
oprac. Katarzyna Kania
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Tematy: EuropaPolskaUnia EuropejskaGigafabryka AI
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