– Dajemy sobie ten miesiąc na przejęcie spółki Polska Press. Przeliczymy, jak to będzie wyglądało i będziemy się mierzyć z tym problemem. Mamy różne możliwości, by w tym zakresie prowadzić rozmowy – tak Daniel Obajtek, prezes Orlenu, odpowiadał w poniedziałek dziennikarzom na pytania o wpływ planowanej składki od reklam na opłacalność przejęcia Polska Press. Dziennikarze pytali, czy spółka za pośrednictwem stowarzyszeń gospodarczych ma zamiar przekonywać rząd do zmiany projektu.