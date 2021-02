W środę odbyła się debata towarzysząca drugiemu czytaniu poselskiego projektu noweli Prawa łowieckiego oraz innych ustaw. Głównym celem zmiany jest danie więcej czasu samorządom województw do podjęcia uchwał ws. podziału na obwody łowieckie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, obwody łowieckie mają pokrywać się z obszarami województw.

Projekt daje więcej czasu (do końca 2021 r.) sejmikom województw ma podjecie odpowiednich uchwał w tej sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sejmiki mają na to czas do 31 marca br. Resort klimatu i środowiska informował, że uchwał dot. podziału na obwody łowieckie nie podjęto dotyczy to ośmiu województw (łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego, śląskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego), a problemy z podjęciem uchwał wynikały m.in. z pandemii COVID-19.

Przedstawiciele PiS argumentowali, że nowe przepisy zapewnią ciągłość dzierżaw obwodów łowieckich i tym samym gospodarki łowieckiej, szacowania szkód, wypłaty odszkodowań i działań przeciw ASF.

W trakcie debaty klub KO złożył poprawkę do projektu i tym samym został on skierowany ponownie do sejmowej komisji środowiska. Przewiduje ona m.in. danie więcej czasu samorządom na podjecie uchwał dot. obwodów łowieckich.

Większość przedstawicieli opozycji (KO, Lewica, Polska2050) wskazywało, że przepisy projektowanej noweli utrwalają niekonstytucyjny stan obowiązujących zapisów. Zwracali uwagę, że chodzi m.in. o przedłużenie starego podziału województw na obwody łowieckie.

Projektowane przepisy przewidują ponadto, że podziały województw na obwody łowieckie, których dokonały już sejmiki, zachowają ważność i zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z projektowaną nowelą, umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy będą obowiązywać do 31 marca 2022 r. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/