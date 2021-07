Borys, razem z premierem Mateuszem Morawieckim i wiceministrem infrastruktury Markiem Gróbarczykiem odwiedził w poniedziałek teren rozbudowywanego portu w Gdańsku.

Szef PFR przypomniał, że prawie przed trzema latami Fundusz razem ze swoimi partnerami zainwestował w terminal DCT Gdańsk. "To był bardzo dobry okres rozwoju tego portu jako największego już teraz hubu na Bałtyku, jeśli chodzi o kontenery i 15. terminala kontenerowego w Europie" - wskazał Borys.

Dodał, że aspiracje są większe. "Dzisiejszą inwestycją chcemy o ponad jedną trzecia zwiększyć możliwości przeładunkowe terminala DCT z niecałych 3 mln TEU do ponad 4,5 mln. Chcemy też przede wszystkim umożliwić, by na tym terminalu obsługiwane były największe statki pływające po morzach o zdolności przeładunkowej ponad 18 tys. TEU. To pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność Polski na światowej mapie transportu morskiego i uczynić tę infrastrukturę jeszcze bardziej konkurencyjną" - stwierdził szef PFR.

Wskazał, że inwestycja o wartości 2 mld zł ma być ukończona w 2024 roku. "Wtedy chcemy dołączyć do grona 10 największych portów kontenerowych w Europie. Ma to olbrzymie znaczenie dla całej polskiej gospodarki i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, dla których oznacza to szybszy transport towarów i niższe koszty" - powiedział Borys.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec