Na modernizację polskich szpitali rząd przeznaczy ok. 7 mld zł do 2029 r. Inwestycje w infrastrukturę leczniczą mają przyczynić się do poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że nakłady na ochronę zdrowia zostaną zwiększone do 6% PKB do 2023 r. i 7% PKB do 2027 r. W tym roku zwiększono także limit przyjęć na medycynę o ok. 600 miejsc.

"W ramach naszych działań powołujemy fundusz, który w najbliższych kilku latach w wielkości 7 mld zł będzie służył na modernizację takich elementów funkcjonowania szpitali jak chociażby wymiana 90 tys. łóżek szpitalnych dla pacjentów, 4,5 tys. łóżek na OIOM-ach, 400 dodatkowych i wymienionych ambulansów, które będą najnowocześniejsze i wsparcie dla ratownictwa medycznego" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej. Reklama "Te wszystkie działania w ramach funduszu modernizacji szpitali przyczynią się zasadniczo do dalszej poprawy funkcjonowania służby zdrowia" - dodał. Subfundusz Modernizacji Podmiotów Leczniczych (SMPL) ma być częścią Funduszu Medycznego. W ramach Funduszu Medycznego zostaną wyodrębniono 4 subfundusze, w ramach których powstają i będą powstawały dedykowane programy i działania służące realizacji jego celów: Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych

Subfundusz infrastruktury strategicznej

Subfundusz rozwoju profilaktyki

Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny SMPL zostanie wdrożony poprzez ustanowioną przez Radę Ministrów uchwałę w sprawie przyjęcia Programu inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych. Niepokojący raport NIK-u: większość szpitali nieprzygotowana na niebezpieczne zdarzenia Zobacz również Wybór wniosków o dofinansowanie nastąpi w drodze konkursów, które zorganizuje i przeprowadzi minister zdrowia. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a Ministerstwem Zdrowia. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. SMPL ma obejmować: wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych;

wsparcie procesów konsolidacyjnych podmiotów leczniczych;

wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego;

wymiana łóżek szpitalnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w tym roku na inwestycje na infrastrukturę szpitalną ma zostać przeznaczonych około 900 mln zł. Pierwsze nabory wniosków zaplanowano na ostatni kwartał 2021 r. Wówczas: 698 mln zł ma trafić rozwój infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych - przekształcenie istniejących łóżek (oddziałów) w łóżka opieki długoterminowej;

126 mln zł - na wsparcie ratownictwa medycznego - budowę i modernizację lądowisk/lotnisk przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR);

129 mln zł - na wymianę łóżek szpitalnych. Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w następnych latach, a docelowa kwota na wskazane działania może zostać zwiększona w ramach środków dostępnych w Funduszu Medycznym (łącznie blisko 40 mld zł do 2029 r.) W ramach Subfundusz Modernizacji Podmiotów Leczniczych ma powstać: 177 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki w zakresie opieki długoterminowej.

60 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu geriatrii.

15 tys. nowych łóżek utworzonych w opiece długoterminowej.

1 tys. nowych łóżek utworzonych w geriatrii.

90 tys. 300 wymienionych łóżek szpitalnych, w tym 4,5 tys. łóżek intensywnej opieki medycznej.

387 zmodernizowanych o doposażonych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

422 zakupionych ambulansów

22 doposażonych baz LPR Minister zdrowia poinformował również, że w roku akademickim 2021/2022 zwiększono limit przyjęć na studia medyczne o 600 osób.