Planowo w październiku do Polski zostaną dostarczone elementy zestawu Patriot, który będzie odpowiadał za obronę RP przed pociskami przeciwnika. Umowę o wartości niemal 5 mld dol. podpisano prawie cztery lata temu, w marcu 2018 r. Zdecydowaną większość tej kwoty już zapłaciliśmy. Zestawy zintegrowane pozostaną w Toruniu i okolicach, a w połowie przyszłego roku zostaną przewiezione do Sochaczewa, gdzie zostaną certyfikowane i docelowo mają stacjonować. Będą to ostatecznie dwie baterie, czyli cztery jednostki ogniowe, choć na początku mówiono o tym, że takich baterii powinniśmy mieć osiem.