„Myśl strategicznie!” nie jest wyprawą na nieznane lądy. Obłój - autor niezliczonej liczby publikacji o zarządzaniu - własną porcję odkryć już swojej dziedzinie ofiarował. To z jego podręczników teorii zarządzania uczyło się po 1989 r. pierwsze pokolenie polskich menedżerów. Doradzał i zasiadał w organach kontrolnych szeregu ważnych polskich przedsiębiorstw. Także w konkursie Economicus Dziennika Gazety Prawnej książki prof. Obłoja sięgały po najwyższe laury. Ale nawet jeśli „Myśl strategicznie!” nie jest żadną przełomową nowością, to i tak mamy do czynienia z rzeczą absolutnie wartą polecenia.

Ta książka jest po prostu dobrze napisanym kompendium zarządzania strategicznego. Mamy tu więc teorię i praktykę, zmieszane z wyczuciem w strawnych proporcjach. Wykład toczy się spokojnym tempem, ale bez zanudzania, bo cały czas ilustrują go ciekawe przykłady z polskiego i zagranicznego podwórka. Działa to mniej więcej tak: w jednym miejscu Obłój wprowadza np. rozróżnienie na trzy sposoby, według których przeszłość firmy wpływa na jej teraźniejszość. Po pierwsze to kohorty (zbiory wspólnych praktyk, najczęściej charakteryzujące ludzi z pewnego pokolenia), po drugie - ścieżki rozwojowe, po trzecie - wdrukowanie. Już samo wprowadzenie takich pojęć pozwala czytelnikowi zastanowić się nad tym, czy i jak te mechanizmy wpływają na codzienną praktykę jego organizacji. To może być początek dochodzenia do ciekawych wniosków.