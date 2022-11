Potwierdziły się nasze poniedziałkowe doniesienia, że Tarcza Antyinflacyjna w obecnej formie musi zniknąć, a powodem jest nie tylko sytuacja budżetowa, lecz wymogi stawiane przez Komisję Europejską (KE).

Z wyjaśnień, jakie uzyskaliśmy w Brukseli, widać, jakie są warunki brzegowe KE. - Obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy. Ponadto paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo - zwraca nam uwagę urzędnik Komisji Europejskiej. Z tego wynika, że stawka na gaz i nawozy niekoniecznie musi być maksymalna.

Prawo unijne wskazuje, że stawka VAT w przypadku gazu, elektryczności i ciepła systemowego nie może być niższa niż 5 proc. Z kolei w przypadku paliw jedyną dopuszczalną opcją jest stawka 23 proc. To, co możemy utrzymać, to zerowy VAT na żywność - to bowiem efekt kwietniowych zmian w dyrektywie, zatwierdzonych przez kraje członkowskie.

