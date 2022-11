W opublikowanym przez RCL w poniedziałek projekcie resort obrony proponuje skrócić czas wydawania orzeczenia przez komisję lekarską z 14 do siedmiu dni, licząc od dnia przedłożenia komisji wyników dodatkowych badań.

Proponowane zmiany dotyczą także orzekania o konieczności długotrwałego lub stałego zwolnienia żołnierza zawodowego z niektórych zajęć ze względu na stan zdrowia. MON proponuje, by wojskowa komisja lekarska była uprawniona do wskazania, z jakich zadań i na jak długo żołnierz powinien zostać zwolniony. Ma to wyeliminować dobrowolności takich działań w jednostkach wojskowych.

W załączniku do rozporządzenia zaproponowano zmiany w wykazie chorób i ułomności uwzględnianych przy orzekaniu o zdolności do pełnienia służby wojskowej w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach. Dotyczą one atopowego zapalenia skóry, próchnicy zębów, kamicy układu moczowego, braku lub zaniku jednego jądra, pooperacyjnego braku śledziony, nadreaktywności oskrzeli, nadciśnienia tętniczego pierwszego stopnia oraz niektórych przypadków choroby wrzodowej lub dwunastnicy. W przepisach zawarto wskazówki dla lekarzy orzeczników. Według autorów projektu "niezwłocznego wejścia w życie przedmiotowej regulacji wymaga ważny interes państwa w postaci aktualnych potrzeb sił zbrojnych".

Jednym z założeń obowiązującej od kwietnia br. ustawy o obronie ojczyzny jest uproszczenie rekrutacji do czynnej służby wojskowej mające służyć liczebnej rozbudowie armii. Ułatwienia w naborze MON wprowadza od 2018 r., m. in. przez kampanię "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej". W 2020 r. MON wprowadziło ułatwienia dla kandydatów do WOT.